Paisita Noche resultado del último sorteo hoy lunes 19 de enero de 2026

El Paisita Noche se mantiene como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente durante la jornada nocturna. Noche tras noche, miles de jugadores revisan los resultados oficiales con la expectativa de confirmar si su número fue el ganador. Es importante recordar que los números publicados corresponden únicamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para compararlos con los tiquetes de apuesta.

Por esta razón, las autoridades del juego recomiendan verificar siempre la información a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro. Solo los resultados avalados por el operador autorizado tienen validez legal para el pago de premios, lo que ayuda a evitar errores o reclamaciones indebidas.

Resultado oficial del Paisita Noche hoy, lunes 19 de enero de 2026

De acuerdo con el reporte oficial, la combinación que marcó la suerte de los participantes en esta jornada fue:



Número ganador:

Tres primeras cifras:

Tres últimas cifras:

Animal:

¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales y populares del país. Su principal atractivo radica en que se sortea todos los días en horario nocturno, permitiendo a los jugadores participar de forma constante y consultar resultados a diario.

Gracias a su mecánica sencilla y a su frecuencia diaria, este sorteo se ha consolidado como una opción habitual dentro del mundo del chance en Colombia, especialmente entre quienes prefieren apuestas rápidas y resultados inmediatos.



¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El plan de premios del Paisita Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta, con pagos que varían según la cantidad de cifras acertadas. Los premios se calculan por cada peso apostado, lo que brinda flexibilidad tanto para apuestas simples como para opciones más completas.



Aciertos por cifras finales

Las apuestas a las cifras finales son de las más populares por su facilidad de juego y verificación:



La uña: acertar la última cifra paga 5 pesos por cada peso apostado.

acertar la última cifra paga 5 pesos por cada peso apostado. La pata: acertar las dos últimas cifras paga 50 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de tres cifras

Cuando el acierto es más específico, los premios aumentan de manera considerable:



Pleno: acertar las tres cifras en el orden exacto paga 400 pesos por cada peso apostado.

acertar las tres cifras en el orden exacto paga 400 pesos por cada peso apostado. Combinado de tres cifras: acertar las tres cifras en cualquier orden paga 83 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de cuatro cifras

Las apuestas más completas son también las que ofrecen los pagos más altos:



Súper pleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto paga 4.500 pesos por cada peso apostado.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto paga 4.500 pesos por cada peso apostado. Súper combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden paga 308 pesos por cada peso apostado.

Es importante tener en cuenta que todo premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, según la normativa vigente en Colombia.



Con su sorteo diario, variedad de modalidades de apuesta y un esquema de premios claro, el Paisita Noche continúa siendo una de las alternativas preferidas por quienes consultan a diario los resultados del chance en el país.