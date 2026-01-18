Paisita Noche resultado del último sorteo hoy domingo 18 de enero de 2026

El Paisita Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente durante la jornada nocturna. Cada noche, miles de jugadores están atentos a los resultados oficiales, los cuales corresponden únicamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para comparar con los tiquetes de apuesta.

Por este motivo, siempre se aconseja confirmar los números ganadores a través de canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de cobro. Solo los resultados avalados por la lotería autorizada tienen validez legal para el pago de premios, lo que ayuda a evitar confusiones o reclamaciones erróneas.

Resultado oficial del Paisita Noche hoy, domingo 18 de enero de 2026

Según el reporte entregado por el operador autorizado, la combinación que definió la suerte de los participantes en esta jornada fue: XXXX.



Número ganador: XXXX

Tres primeras cifras:

Tres últimas cifras:

Animal:

¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales y populares del país. Su mayor atractivo es que se sortea todos los días en horario nocturno, lo que permite a los jugadores consultar resultados de manera constante y participar con apuestas rápidas.



Gracias a su frecuencia diaria y a su formato sencillo, este sorteo se ha convertido en una opción habitual para quienes buscan resultados inmediatos dentro del mundo del chance en Colombia.



¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El plan de premios del Paisita Noche está diseñado para ofrecer distintas modalidades de apuesta, con pagos que varían según el número de cifras acertadas. Los premios se calculan por cada peso apostado, lo que permite participar tanto con apuestas simples como con opciones más completas.

Esta diversidad de modalidades ha contribuido a que el Paisita Noche sea uno de los juegos más buscados dentro de los resultados de chance en Colombia, especialmente entre quienes prefieren reglas claras y pagos definidos.



Aciertos por cifras finales

Las apuestas a las cifras finales son de las más populares, debido a que son fáciles de jugar y de comprobar una vez se publican los resultados:



La uña: acertar la última cifra del número ganador paga 5 pesos por cada peso apostado.

La pata: acertar las dos últimas cifras paga 50 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de tres cifras

Cuando el jugador logra un acierto más específico, los premios aumentan de manera considerable, dependiendo de la modalidad elegida:



Pleno: acertar las tres cifras en el orden exacto paga 400 pesos por cada peso apostado.

Combinado de tres cifras: acertar las tres cifras en cualquier orden paga 83 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de cuatro cifras

Las apuestas más completas del Paisita Noche son también las que ofrecen los premios más altos:



Súper pleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto paga 4.500 pesos por cada peso apostado.

Súper combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden paga 308 pesos por cada peso apostado.

Es importante tener presente que todo premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, conforme a la normativa vigente en Colombia.

Con su sorteo diario, variedad de apuestas y un esquema de premios bien definido, el Paisita Noche sigue siendo una de las opciones preferidas por los jugadores que consultan a diario los resultados del chance en el país.

