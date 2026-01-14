Resultados Lotería del Meta sorteo miércoles 14 de enero de 2026

La noche del miércoles 14 de enero de 2026 estuvo marcada por la expectativa y la ilusión con la realización del sorteo número 3280 de la Lotería del Meta, uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos del país.

Miles de jugadores siguieron atentos esta jornada, que no solo dejó importantes ganadores, sino que también reafirmó el compromiso social de la lotería con el desarrollo del departamento.

Premio Mayor de la Lotería del Meta

El sorteo dejó un nuevo gran afortunado. El número ganador del Premio Mayor de la Lotería del Meta del miércoles 14 de enero de 2026 fue el XXXX de la serie XXX, correspondiente a un premio de $1.800 millones.



Premios secos Lotería del Meta

Además del premio principal, la Lotería del Meta distribuyó una bolsa superior a $7.200 millones, beneficiando a jugadores de diferentes regiones como Bogotá, Medellín, Villavicencio, San Martín, Cali, Barranquilla, San José del Guaviare y Chiquinquirá. Estos fueron los resultados oficiales:

¿Dónde comprar los billetes de la Lotería del Meta?

Los billetes de la Lotería del Meta pueden adquirirse en puntos de venta autorizados como tiendas, droguerías y supermercados. Además, los jugadores cuentan con opciones digitales a través de plataformas como Lottired, LotiColombia y la aplicación Paga Todo, facilitando el acceso desde cualquier lugar del país.

Más que premios: apoyo a la salud del Meta

Más allá de los premios millonarios, la Lotería del Meta cumple un papel clave en el desarrollo regional. Parte de los recursos recaudados se destinan directamente al fortalecimiento del sistema de salud del departamento, apoyando programas y servicios que benefician a miles de ciudadanos.

De esta manera, cada billete no solo representa una oportunidad de ganar, sino también una contribución directa al bienestar y progreso del Meta.