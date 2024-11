Salario mínimo 2025: así están las cifras y el ambiente para el inicio de negociaciones

¿Cuánto va a subir el salario mínimo en 2025? Esa es la pregunta que se están haciendo las compañías en esta época del año en la que se definen los presupuestos corporativos y hay que tomar decisiones.

Las negociaciones no han sido citadas y ni siquiera se ha dado la reunión preparatoria sobre la metodología y el cronograma que regirá las negociaciones este año, pero ya hay varias pistas de lo que puede pasar.

Lo mínimo que debería incluir una empresa en sus presupuestos es el aumento de la inflación para este año que, según el Informe de Política Monetaria del Banco de la República, será del 5.3 %. Sin embargo, el propio Banco reconoció en su informe que el salario mínimo aumenta un punto porcentual por encima de la inflación. En otras palabras: lo mínimo que debería incluir en sus estimativos es el 6.3 %.

Los puntos extra suelen venir de una medición de productividad que entrega el Dane en diciembre de cada año, pero en desde el año pasado la CUT está hablando además de la necesidad de incluir unos puntos de negociación política.

¿Qué tan fácil es un acuerdo este año?

El año pasado las negociaciones se extendieron hasta el último minuto y a pesar de las contrapropuestas no se logró un consenso y el Gobierno tomó la decisión final.

Este año la discusión de salario mínimo va a coincidir con el tercer debate de la reforma laboral en el Senado, lo que puede complicar el ambiente para un acuerdo. El objetivo del Ministerio del Trabajo es buscar que este año se dé la discusión de la laboral en la comisión VII de Senado y no le preocupa que ambas discusiones se den al tiempo. Al final del día, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sabe que el presidente puede tomar la decisión de incremento por su cuenta.

Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Foto: Twitter @MintrabajoCol

¿Cuáles son las perspectivas de los trabajadores con el salario mínimo de 2025?

Las centrales obreras, cercanas al Gobierno, tienen claro ese panorama y el presidente de la CUT, Fabio Arias, ha hablado abiertamente de la posibilidad de que no se llegue a ningún acuerdo este año.

"Se inicia ya a finales del mes de noviembre la discusión sobre el salario mínimo, era una discusión a fondo con los empresarios. Con estos mismos empresarios que se han opuesto a la reforma laboral, que se han opuesto a la reforma pensional, que se han opuesto a la reforma a la salud , que se han opuesto al sistema general de participaciones. Ellos siguen pensando en sus privilegios- Es la oposición irracional de los privilegiados", dijo Arias para un video de su organización.

Arias está hablando de la necesidad de un incremento importante y significativo, pero aún no ha revelado la petición de incremento puntual. El viernes pasado las tres centrales obreras se reunieron con académicos afines a los trabajadores en un foro para analizar las perspectivas del aumento salarial. En el foro participó también la confederación de pensionados, lo que puede sugerir que este año, como en el pasado, podría existir una petición unificada de los trabajadores.

¿Cómo ven el tema los empresarios?

Rodolfo Correa, en nombre de Acopi, ha advertido que un incremento del salario mínimo por encima de la inflación podría causar un cierre masivo de empresas en el país.

Acopi es uno de los cinco gremios con asiento permanente en la mesa, pero este año la presidencia, y la vocería del gremio, están en medio de una pelea judicial, por lo cual no es claro cuál de las facciones se sentará a la mesa.

Tanto el presidente de la SAC, Jorge Bedoya, como el de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, han dejado ver cierto escepticismo por la posibilidad de que este año se logre un acuerdo.

Jaime Alberto Cabal. Foto FENALCO

Históricamente, los gremios tienen una postura unificada, aunque desde la llegada de Gustavo Petro al poder no han dado una cifra concreta de arranque para las negociaciones del salario mínimo. En su lugar, han preferido esperar a las peticiones de los sindicatos para avanzar. El 2022 esa fue una de las claves para lograr un aumento consensuado del salario mínimo.

¿Cuál es la petición de trabajadores y empleadores sobre salario mínimo 2025?

Al 6 de noviembre aún no existe una propuesta formal de aumento de salario mínimo para 2025 y las reuniones no han sido convocadas

¿Cómo funcionan las negociaciones de salario mínimo en Colombia?

Cada año el Gobierno convoca a la mesa de concertación de políticas salariales y laborales.

En una primera reunión gobiernos, sindicatos y trabajadores se ponen de acuerdo en un cronograma de trabajo que involucra las presentaciones del Banco de la República, el Dane, el Ministerio de Hacienda , el Departamento Nacional de Planeación y en algunos casos expertos invitados por los trabajadores o los empresarios.

Después de las presentaciones, tanto trabajadores como empresarios tienen una reunión adicional para destapar sus cartas y ahí comienza la puja.

Si no hay acuerdos, cada uno debe entregarle al Gobierno un documento explicando las razones para no lograr un consenso y el gobierno puede seguir buscando acercamientos, incluso si la mesa no está sesionando.

Al final, el Gobierno nacional debe expedir el decreto de aumento como máximo el 31 de diciembre y puede hacerlo sin que exista un acuerdo entre las partes.