Salario mínimo en 2019 será de $828.116 y subsidio de transporte de $97.032

El presidente Iván Duque anunció que después de varias horas de reunión, el sector privado el Gobierno Nacional y centrales de trabajadores como la CGT, la CTC y la CDP, en representación de los pensionados, llegaron a un acuerdo sobre el salario mínimo y el auxilio de transporte.

El aumento para 2019 será del 6 % que significa un aumento de $ 48.874 más un aumento del 10 % en subsidio de Transporte.

Así las cosas, el salario mínimo quedará en $ 828.116 y el subsidio de transporte en $97.032.

“Tendremos el aumento del salario mínimo más significativo de los últimos 25 años y el que tenemos en el auxilio de transporte es el más importante en 14 años”, señaló Duque.

El mandatario manifestó en su alocución que Colombia puede ponerse de acuerdo en lo que le conviene al país, y aseguró que esto ayudará a reactivar la economía, pues se hace un esfuerzo para mejorar los ingresos de los trabajadores.

El acuerdo se dio luego de cinco horas de reunión entre el presidente Iván Duque, los empresarios y los trabajadores. Sin embargo, no todas las centrales suscribieron la cifra.

La Central Unitaria de Trabajadores exigió un 7% para el salario y un 27% para el subsidio de transporte. Argumentaron que no se cumplió con sus exigencias dadas las circunstancias laborales del país.

“Este acuerdo no llena las aspiraciones en términos, primero de los beneficios tributarios que el Gobierno les ha dado a los empresarios y que no se corresponde con la realidad de los trabajadores colombianos. No recoge las aspiraciones nuestras por las brechas que habíamos presentado”, explicó Diógenes Orjuela, presidente de la CUT.

Los representantes del sector empresarial celebraron el acuerdo. El presidente de la Sociedad de Agricultura, Jorge Enrique Bedoya, dijo que fue muy importante la mediación del presidente Duque.

“Este es el incremento más alto de los últimos 25 años y en el caso del auxilio de transporte el más alto en más de 14 años. Esto significa que nos podemos poner de acuerdo en Colombia. Sobre la CUT lamentamos que no hayan aprovechado esta oportunidad de montarse en una decisión consensuada en un ánimo de conciliación. Cuando uno tiene una inflación del 3.23%, y vamos a tener un aumento del 6 % eso es muy importante”, argumentó.

Del otro lado, el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, dijo que, aunque les hubiese gustado un aumento más amplio, un 6 % es una cifra positiva para el país, además por la forma en la que se llegó a esa cifra final.

“En honor a la verdad es un incremento que está 2.7% por encima de inflación. Para hacerle una apuesta a la concertación social, es muy importante. Pero para ser francos ni un incremento del 6% ni del 10% va a acabar con la pobreza en Colombia. Nostros seguiremos luchando por el salario mínimo de $1.600.000 que es el que consideramos que es el mínimo vital en Colombia".

Más allá del acuerdo, el Gobierno se comprometió a revisar los temas de los pensionados en enero. En concreto dos temas importantes: El aporte de los pensionados a salud del 12% al 4%, y un incremento más sustancial de las pensiones que siempre es muy por debajo del aumento al salario mínimo y está atada directamente a la inflación.

Por último, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, señaló que es muy anormal que se celebre un acuerdo entre las partes tan pronto. El año anterior el acuerdo se pactó cerca del 31 de diciembre también con la intermediación del expresidente Santos y se estableció una cifra del 5.9%.