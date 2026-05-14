Se acerca fecha límite que dejaría a conductores sin el 10 % de descuento en el impuesto vehicular

Tener carro o moto en Bogotá implica mucho más que pagar la gasolina. A los gastos también se suman el SOAT, la tecnomecánica, los parqueaderos, el mantenimiento y, por supuesto, los impuestos.

Por eso, para muchos conductores cualquier ahorro termina siendo importante, sobre todo por el aumento del costo de vida.

Fecha límite para pagar el impuesto vehicular con descuento en Bogotá

Precisamente, la Secretaría Distrital de Hacienda recordó que el próximo viernes 15 de mayo de 2026 vence el plazo para pagar el impuesto vehicular con el 10 % de descuento por pronto pago.

Después de esa fecha, los propietarios deberán cancelar el valor completo del tributo y, si dejan pasar más tiempo, podrían enfrentar intereses y sanciones.



Según la entidad, en Bogotá hay más de 2,4 millones de vehículos obligados a declarar y pagar este impuesto durante este año. En el caso de las motocicletas, más de 278.000 deben cumplir con esta obligación, aunque también hay más de 223.000 motos que no pagan impuesto, pero sí deben cancelar los derechos de semaforización.

La secretaria Distrital de Hacienda, Ana María Cadena, hizo un llamado a los ciudadanos para aprovechar el descuento y cumplir a tiempo con el pago. La funcionaria señaló que estos recursos ayudan a financiar obras, servicios y proyectos para la ciudad.

Hasta el pasado 5 de mayo, el Distrito había recaudado más de $664 mil millones por este concepto, lo que representa el 38,5 % de la meta fijada para este año, que supera los $1,7 billones.



Los beneficios para vehículos híbridos y eléctricos

Uno de los puntos que más llamó la atención este año tiene que ver con los beneficios tributarios para quienes tienen vehículos híbridos o eléctricos matriculados en Bogotá.

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De acuerdo con el Acuerdo 780 de 2020, los automotores registrados entre 2021 y 2030 pueden acceder a descuentos en el impuesto durante los cinco años siguientes a su matrícula. Los beneficios funcionan así:



Vehículos eléctricos particulares reciben un descuento del 60 %.

reciben un descuento del 60 %. Taxis eléctricos nuevos tienen un beneficio del 70 %.

tienen un beneficio del 70 %. Vehículos híbridos eléctricos obtienen un descuento del 40 %.

Sin embargo, la Secretaría aclaró que los vehículos híbridos a gas no aplican para estos incentivos.

Actualmente, en Bogotá hay más de 90.000 vehículos híbridos y eléctricos obligados a pagar el impuesto, por lo cual este tipo de transporte ha venido creciendo en la ciudad gracias al ahorro en combustible y a los beneficios tributarios.



Opciones de pago y advertencias

Los ciudadanos pueden hacer el pago de manera virtual a través del portal oficial de la Secretaría Distrital de Hacienda o descargar la factura para pagarla en bancos autorizados.

También están habilitados varios puntos de atención presencial en localidades como Usaquén, Kennedy y el Centro Administrativo Distrital (CAD), además de la Red CADE, donde los contribuyentes pueden recibir orientación.

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La entidad también recordó que este año está disponible el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), que permite dividir el impuesto en dos pagos. Para acceder a esta modalidad, los ciudadanos deben presentar la declaración inicial antes del 12 de junio.