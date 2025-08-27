¿Se reactiva la compra de vivienda en Colombia? Ventas crecieron 38 %, según estudio

La compra de vivienda en el país se ha venido recuperando en los últimos meses, según un informe de Ciencuadras junto con El Libertador. Durante el primer semestre del 2025 se registró un crecimiento del 38,6 % en el mercado inmobiliario frente al mismo periodo del año anterior. De acuerdo con el reporte, la venta de vivienda nueva en Colombia pasó de 100.075 predios en los primeros seis meses del 2024 a 138.662 en el mismo periodo del 2025.

Dentro del estudio, el organismo encontró que los proyectos de Interés Social (VIS) lideraron el crecimiento, con un aumento del 22 % en las unidades adquiridas por los colombianos (de 33.072 pasaron a 40.400). Para las viviendas no VIS, Ciencuadras asegura que la compra de este tipo de inmobiliarios también representó un crecimiento del 29 % en las ventas (de 23.424 a 30.167 unidades).

“El dinamismo de la vivienda VIS es el motor estructural de la recuperación. El mercado se está activando con fuerza, y esto nos llena de optimismo para el segundo semestre del año”, dijo el gerente de Ciencuadras, Mauricio Torres Romero.

Comprar casa no será problema; medida cambia condiciones en créditos Foto: Unplash - ImageFX

Según afirman desde la entidad, una de las principales razones de esta reactivación en la compra de viviendas fue la reducción en la tasa de interés hipotecaria que, entre junio del 2024 y junio del 2025, disminuyó significativamente: tasa efectiva anual para créditos VIS UVR pasó de 13,6 % a 11 %, mientras que la no VIS UVR bajó de 14,6 % a 12,5 %.

Este reporte se da a la par del más reciente boletín de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), quien aseguró que la compra de viviendas en Bogotá y Cundinamarca crecieron respecto al mismo periodo del 2024. El gremio asegura que, con corte a julio, se vendieron 60.675 viviendas, con un aumento del 7,4 %.

“Este crecimiento se explica principalmente por el segmento VIS, que aumentó 11,8 %, mientras que el No VIS creció 9,7 %. Estas ventas representan una inversión por parte de los hogares de $7,6 billones”, manifiesta el reporte de Camacol.