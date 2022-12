Sectores tratan de concertar: empresarios ofrecen 5 % y trabajadores se bajan a 9 %

La mesa de concertación avanzó en un día lo que no había avanzado en tres semanas. Hoy los empresarios subieron un punto más. Su última propuesta había sido de 4 % y ya va en 5 % con $ 39.062. Los trabajadores hicieron lo propio para bajar a 9 % , que significa $ 70.311.

Las partes volverán a reunirse este jueves a las 6 de la tarde, pero todavía no hay propuesta del Gobierno y es probable que no haya. La ministra Alicia Arango dijo que todavía no la presentarán porque prefiere que las partes negocien entre sí. “Los que pagan el salario mínimo son los empleadores. Esperemos a ver qué ocurre”, dijo la funcionaria.

Aunque la distancia sigue siendo muy amplia, subir y bajar un punto significa un avance importante. Pero queda poco tiempo y la posibilidad del decreto todavía está viva.