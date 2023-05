Sin codeudor y cuotas dependiendo de salario: conozca los cambios en créditos del Icetex

El Icetex anunció que ya comenzó a implementar un nuevo plan de financiamiento que implica cambios en las condiciones que tiene que cumplir hoy un estudiante en el país para obtener un crédito con esa entidad.

“El modelo de pago contingente al ingreso, que es una derivación de una obligación del 2016 de una ley de la República y que el Icetex no había implementado, tiene varias características importantes. En primer lugar, es que esos nuevos créditos de pago contingente al ingreso no requieren codeudor. En segundo lugar, que es muy importante, es que nunca la cuota va a superar el 20% del ingreso del joven o de la joven. En tercer lugar, es importante, no se empieza a cobrar ese crédito hasta tanto la persona no gane más de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. En tercer lugar, se suspende cualquier tipo de cobro o costo si la persona se queda sin trabajo. Y por último, que es muy importante, viene con un ejercicio de retención salarial. Es decir, que el joven empieza a trabajar en la empresa, la empresa descuenta el 20% del salario para la cuota para que no tenga que meterse en la oficina, bajar recursos, ir a pagar recibos y demás” detalló Mauricio Toro, director del Icetex.

Este nuevo modelo de financiación que se llama pago contingente al ingreso, lo que busca es que se vaya implementando progresivamente en 1000 créditos hasta que se logre la universalización de ese nuevo modelo en unos 15 años.

“Hablar de los 60.000 créditos que colocamos, que tienen la titularidad de reembolsables, estamos hablando de 20.000 reembolsables al total. De esos quedan 19.000 que no entrarían en este beneficio”, dijo Toro.

Y es que el director explicó que no se puede pasar todos los créditos a este nuevo modelo por cuenta del impacto fiscal que acarrearía y que ascendería a 14.5 billones de pesos.

