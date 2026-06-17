Subsidio de más de $100 millones para comprar casa: los montos de las cajas de compensación en 2026

Comprar vivienda propia sigue siendo uno de los mayores retos para miles de familias colombianas. El aumento en los precios de los inmuebles, las dificultades para completar la cuota inicial y las exigencias de las entidades financieras hacen que el sueño de tener casa propia parezca cada vez más lejano.

Sin embargo, muchas personas desconocen que existen ayudas económicas que pueden acercarlas a esa meta. De hecho, es común pensar que solo cuando se tenga todo el dinero ahorrado será posible comprar una vivienda, cuando en realidad existen subsidios que pueden representar un apoyo para completar la financiación del inmueble.

Uno de esos beneficios es el subsidio de vivienda que otorgan las cajas de compensación familiar, una ayuda dirigida a trabajadores afiliados que cumplan determinados requisitos de ingresos y postulación.

Para 2026, estos apoyos podrían superar los $100 millones en algunos casos, especialmente para proyectos ubicados con especial ubicación.



¿Cuánto dinero entregan las cajas de compensación familiar en 2026?

De acuerdo con la Superintendencia del Subsidio Familiar, los montos proyectados para 2026, calculados con base en un salario mínimo de $1.750.905, los subsidios quedarían distribuidos de la siguiente manera:

Viviendas VIS en municipio cercano a Bogotá. Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Compra de vivienda nueva



Zona urbana: hasta $52.527.150 (30 salarios mínimos mensuales legales vigentes).

Zona rural: hasta $122.563.350 (70 salarios mínimos mensuales legales vigentes).

Compra de vivienda usada



Hasta $38.519.910 (22 salarios mínimos mensuales legales vigentes).

Construcción en sitio propio



Zona urbana: hasta $31.516.290 (18 salarios mínimos mensuales legales vigentes).

Zona rural: hasta $122.563.350 (70 salarios mínimos mensuales legales vigentes).

Mejoramiento de vivienda



Zona urbana: hasta $31.516.290 (18 salarios mínimos mensuales legales vigentes).

Zona rural: hasta $38.519.910 (22 salarios mínimos mensuales legales vigentes).

Requisitos para acceder al subsidio

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Las personas interesadas en acceder a este beneficio deben cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:

Estar afiliadas a una caja de compensación familiar, ya sea como trabajador dependiente o independiente, y cumplir con las condiciones establecidas por la entidad.



Que los ingresos totales del hogar no superen los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes.



Cumplir con las condiciones específicas de la modalidad de subsidio solicitada, ya sea para compra de vivienda nueva, vivienda usada, construcción en sitio propio o mejoramiento de vivienda.

Viviendas de Interés Social referencia Foto: Alcaldía de Bogotá

No haber sido beneficiario de otro subsidio familiar de vivienda , salvo en los casos permitidos por la normativa vigente.



, salvo en los casos permitidos por la normativa vigente. Presentar la documentación exigida por la caja de compensación al momento de la postulación.

Aunque reunir el dinero para comprar una vivienda puede parecer una tarea imposible para muchos hogares, los subsidios de las cajas de compensación son una alternativa que puede reducir considerablemente el esfuerzo financiero.