En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Temblor
Beto Coral
Elecciones Presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Subsidio de más de $100 millones para comprar casa: los montos de las cajas de compensación en 2026

Subsidio de más de $100 millones para comprar casa: los montos de las cajas de compensación en 2026

Las cajas de compensación podrían otorgar subsidios de hasta $122,5 millones para vivienda en 2026. Los montos varían según el tipo de inmueble, la modalidad del beneficio y la ubicación.

vivienda propia.jpg
Vivienda propia en Colombia.
Foto: creada con IA.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 17 de jun, 2026

Comprar vivienda propia sigue siendo uno de los mayores retos para miles de familias colombianas. El aumento en los precios de los inmuebles, las dificultades para completar la cuota inicial y las exigencias de las entidades financieras hacen que el sueño de tener casa propia parezca cada vez más lejano.

Le puede interesar:

Vivienda
Economía

¿Arrendatarios podrían convertirse en propietarios de la vivienda? Esto deben hacer

Sin embargo, muchas personas desconocen que existen ayudas económicas que pueden acercarlas a esa meta. De hecho, es común pensar que solo cuando se tenga todo el dinero ahorrado será posible comprar una vivienda, cuando en realidad existen subsidios que pueden representar un apoyo para completar la financiación del inmueble.

Uno de esos beneficios es el subsidio de vivienda que otorgan las cajas de compensación familiar, una ayuda dirigida a trabajadores afiliados que cumplan determinados requisitos de ingresos y postulación.

Para 2026, estos apoyos podrían superar los $100 millones en algunos casos, especialmente para proyectos ubicados con especial ubicación.

¿Cuánto dinero entregan las cajas de compensación familiar en 2026?

De acuerdo con la Superintendencia del Subsidio Familiar, los montos proyectados para 2026, calculados con base en un salario mínimo de $1.750.905, los subsidios quedarían distribuidos de la siguiente manera:

Construirán 240 viviendas VIS en municipio cercano a Bogotá (1).jpg
Viviendas VIS en municipio cercano a Bogotá.
Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Compra de vivienda nueva

  • Zona urbana: hasta $52.527.150 (30 salarios mínimos mensuales legales vigentes).
  • Zona rural: hasta $122.563.350 (70 salarios mínimos mensuales legales vigentes).

Compra de vivienda usada

  • Hasta $38.519.910 (22 salarios mínimos mensuales legales vigentes).

Construcción en sitio propio

  • Zona urbana: hasta $31.516.290 (18 salarios mínimos mensuales legales vigentes).
  • Zona rural: hasta $122.563.350 (70 salarios mínimos mensuales legales vigentes).

Mejoramiento de vivienda

  • Zona urbana: hasta $31.516.290 (18 salarios mínimos mensuales legales vigentes).
  • Zona rural: hasta $38.519.910 (22 salarios mínimos mensuales legales vigentes).

Requisitos para acceder al subsidio

Publicidad

Las personas interesadas en acceder a este beneficio deben cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:

Estar afiliadas a una caja de compensación familiar, ya sea como trabajador dependiente o independiente, y cumplir con las condiciones establecidas por la entidad.

  • Que los ingresos totales del hogar no superen los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes.
  • Cumplir con las condiciones específicas de la modalidad de subsidio solicitada, ya sea para compra de vivienda nueva, vivienda usada, construcción en sitio propio o mejoramiento de vivienda.
    Viviendas de Interés Social
    Viviendas de Interés Social referencia
    Foto: Alcaldía de Bogotá
  • No haber sido beneficiario de otro subsidio familiar de vivienda, salvo en los casos permitidos por la normativa vigente.
  • Presentar la documentación exigida por la caja de compensación al momento de la postulación.

Aunque reunir el dinero para comprar una vivienda puede parecer una tarea imposible para muchos hogares, los subsidios de las cajas de compensación son una alternativa que puede reducir considerablemente el esfuerzo financiero.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Subsidio vivienda

Subsidios

Vivienda de interés social (VIS)

Vivienda

Publicidad

Publicidad

Publicidad