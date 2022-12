Superfinanciera advierte de supuestas firmas que dan créditos de libre inversión

Como “Serficrédito SAS”, “Financial Colombia”, “GM Financial Colombia SAS”, GMF Financial Colombia SAS”, “Coopicréditos”, “Cooperativa de crédito S.A” y “Credifamilia SAS”, se hacen llamar las entidades que, de acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, no están sometidas a inspección, vigilancia ni están certificadas para ofrecer créditos económicos que supuestamente otorgan a través de diferentes canales virtuales.

El ente de control ha indicado que estas firmas, que usan el nombre de la Superintendencia Financiera en sus documentos asegurando que son vigiladas, están incurriendo en lo que sería estafa para los adeptos que se ven en la necesidad de obtener créditos de forma sencilla.

A través de piezas promocionales, las entidades rotulan el contenido con logos sin autorización alguna, al igual que lo utilizan en documentos que hacen pasar como contratos de deudas para créditos de libre inversión.

En ese sentido, la Superfinanciera entrega recomendaciones para evitar ser víctimas de fraude y estafa verificando inicialmente que la compañía que le pueda otorgar un crédito esté avalada en los diferentes canales de la entidad, como no entregar dinero ni hacer consignaciones como requisito para el otorgamiento de un crédito y sospechar de cualquier oferta que le prometa desembolsos fáciles y aún más de altos valores.