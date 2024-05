Comisión Séptima del Senado desmiente supuesta aprobación de Proyecto de Ley de inversión

La Comisión Séptima del Senado desmintió, por medio de un comunicado, la difusión de un vídeo manipulado por medio de la inteligencia artificial (IA), que hablaba de la aprobación de un supuesto Proyecto de Ley que le daría acceso a los colombianos a un “programa nacional de inversiones en el que podrían invertir la suma de 985.000 pesos y ganar hasta 24 millones de pesos en tan solo un mes”.

Esta comisión aclaró que esa información es falsa y que todo hace parte de un montaje, además, que no se ha tramitado ni aprobado ningún proyecto de inversiones con las características descritas en este video.

Por otro lado, la Comisión invitó a todas las personas a verificar la información para no replicar noticias falsas: “Desde la Comisión Séptima instamos a la población a verificar siempre la veracidad de las fuentes antes de compartir cualquier contenido en redes sociales con el fin de no replicar informaciones que induzcan a engaños”, expresa el documento.

Martha Peralta, senadora por el partido de Gobierno Pacto Histórico y presidenta de la Comisión Séptima, fue una de las víctimas a quien le suplantaron su imagen y voz para este fin. Lo mismo ocurrió con la senadora Norma Hurtado, quien también se pronunció y dijo que las afirmaciones de ese vídeo son completamente infundadas.

Publicidad

Por último, la Comisión Séptima del Senado reitera su disposición para brindar información clara y veraz respecto a las decisiones que allí se tomen.