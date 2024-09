Superintendente Financiero sobre tasa de usura: "La eliminaría, pero no es decisión mía"

El sistema financiero colombiano se encuentra en un momento de transformación clave, impulsado por cambios tecnológicos y regulatorios. En Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, César Ferrari, superintendente Financiero, habló sobre temas críticos como el sistema de pagos de bajo valor y las finanzas abiertas, aspectos que están moldeando el futuro del sector.

Uno de los puntos destacados de la conversación fue el sistema de pagos de bajo valor. Ferrari explicó que este sistema, liderado por el Banco de la República, enfrenta desafíos en términos de interoperabilidad entre las plataformas existentes, como Nequi y Daviplata, que actualmente dominan el 70 % del mercado de pagos de bajo valor, frente al 30 % que manejará la nueva plataforma del Banco Central.

Ferrari subrayó la importancia de lograr una interoperabilidad efectiva entre estas plataformas para evitar un escenario problemático que podría emular el modelo mexicano, considerado menos exitoso que el brasileño. En Brasil, el Banco Central gestiona de forma unificada los pagos de bajo valor, lo que ha resultado en una mayor eficiencia. "Si no se garantiza la interoperabilidad, el sistema se verá afectado", advirtió Ferrari.

Una preocupación planteada fue la posible resistencia de los bancos tradicionales ante la implementación de un sistema de pagos sin costo para los usuarios. Según David Vélez, fundador de Nubank, existen presiones dentro del sector financiero para evitar que un sistema gratuito sea adoptado, ya que lo perciben como una amenaza a sus modelos de negocio.

Publicidad

Ferrari reconoció que existe una "presión natural" de los actores tradicionales para proteger sus intereses, pero reafirmó que el objetivo del sistema es lograr un beneficio para el consumidor final. No obstante, resaltó que la regulación debe enfocarse en garantizar un sistema eficiente, con competencia y accesibilidad para todos.

Las tasas de usura

Otro tema crucial fue la tasa de usura. Ferrari expresó su posición personal a favor de eliminar esta tasa, que actualmente está regulada por ley, pero aclaró que no tiene la facultad de cambiar la legislación. Sin embargo, indicó que la tasa de usura es simplemente un promedio ponderado de las tasas comerciales, multiplicado por 1.5, y está calculada bajo un mandato legal.

Publicidad

Ante la creciente demanda de algunos sectores por flexibilizar o eliminar esta regulación, Ferrari mencionó que cualquier cambio tendría que ser gestionado en el Congreso, ya que la Superintendencia no tiene capacidad legislativa. "Si me preguntan a mí, personalmente, yo la quitaría, pero eso no es una decisión mía", afirmó.

Finalmente, se abordó el tema de las finanzas abiertas, un modelo que busca dar a los usuarios mayor control sobre sus datos financieros y promover la competencia entre los bancos. Ferrari destacó que, aunque el usuario es el dueño de sus datos, en Colombia este sistema no es aún obligatorio. La implementación de las finanzas abiertas se encuentra en una fase de construcción, y depende de la Unidad de Regulación Financiera (URF) el emitir el decreto que haga obligatoria esta práctica.

Ferrari señaló que la ley del Plan Nacional de Desarrollo establece la obligatoriedad de los datos abiertos, lo que incluye a las finanzas abiertas. Sin embargo, una ley de 2022 dejó la adopción de este sistema como voluntaria. "Estamos esperando que el decreto se emita para que las finanzas abiertas sean obligatorias", explicó Ferrari.