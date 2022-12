SuperServicios dice que Electricaribe está “a un paso” de ser intervenida

La superintendente de Servicios Públicos, Patricia Duque, señaló que Electricaribe se encuentra a un paso de ser intervenida por la grave crisis que enfrenta tanto financiera como económica la compañía.

Publicidad

“La situación financiera de ellos es bien crítica cada mes el esfuerzo económico es en cumplir la generación, cuando ellos ya tienen un tercer aviso de no cumplirle al sistema y entran en una limitación del suministro nosotros entraríamos a tomar posesión de manera inmediata”, explicó Duque.

Según la funcionaria, Electricaribe ha cumplido mes a mes con la generación; sin embargo, tanto la SuperServicios como la firma auditora de calidad vienen realizando un seguimiento sobre lo que está pasando, pues la situación financiera de Electricaribe es muy crítica por las deudas que tiene con el sector financiero, por lo que se requiere un esfuerzo para capitalizar.

Publicidad

Ellos no han permitido llegar al tercer llamado, o sea la tercera alerta de que se van a poner en riesgo con el pago de la energía, ellos han sido muy astutos porque logran gestionar los recursos para pagar la generación que se requiere", agregó Duque.

Publicidad

La funcionaria agregó que hasta tanto no haya un tercer llamado la entidad no puede entrar a intervenir a la compañía, pues no es una decisión de la SuperServicios sino una decisión de Estado.