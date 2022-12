Beatriz Elena Arbeláez, secretaria de Hacienda de Bogotá, se refirió en BLU Radio al cobro del impuesto predial que a partir de este lunes empezará a llegar a los hogares de la capital del país.



“Esperamos mandarle el recibo del impuesto predial con los cambios asignados a más o menos 2 millones 200 mil bogotanos”, dijo.



Arbeláez explicó que en esta oportunidad ya no se va a liquidar el impuesto teniendo en cuenta el estrato del predio, sino se establece por avalúo catastral.



“El avalúo catastral es una tarea que realiza Catastro todos los años y fundamentalmente lo que hace es establecer las tarifas”, aseveró.



“Las tarifas del impuesto predial ya no dependen del estrato, sino del valor del inmueble”, añadió.



Aseveró que el contribuyente que lo desee puede acceder a pagar el impuesto en cuatro plazos, no sin antes anular la factura en la página web de la Secretaría y manifestar que elige este medio de pago.



La titular de la cartera económica de Bogotá señaló que la primera fecha para realizar el pago del predial y obtener el descuento del 10% es el 7 de abril.



“Hasta el 16 de junio también se puede pagar, pero sin obtener ningún tipo de descuento ni intereses de mora”, puntualizó la funcionaria.