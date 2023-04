Terremoto en Claro: la salida de Hilda Pardo y otros pesos pesados

El 22 de febrero, el presidente de Claro, Carlos Zenteno, le comunicó internamente a la compañía la renuncia de Hilda María Pardo, directora corporativa de Asuntos Jurídicos. Pardo trabajó 27 años en Claro y podría decirse que era el alma de la empresa en Colombia.

Pardo ayudó a construirla desde que se llamaba Comcel y tenía menos de un millón de líneas activas. Ha sido el timón de los conflictos jurídicos más espinosos del brazo corporativo de Claro en Colombia y muchos coinciden en que es una de las personas más poderosas del sector de telecomunicaciones en el país.

Sobre su salida, la comunicación del presidente de la compañía resulta formal, escueta y se reduce a informar y agradecer los servicios prestados como parte de “un plan de transición”.

Comunicado de Claro Foto: suministrada a Blu Radio

Pero la historia es mucho más gorda y delicada. La salida de Hilda Pardo provocó un terremoto interno. Detrás de ella también se fue gente muy importante del área jurídica y de auditoría y que era de su mayor confianza. Salió también Nancy Parra, directora de Auditoría y quien llevaba 19 años en la empresa. El ascenso y poder de Parra lo reflejó la Revista Forbes en un artículo en marzo del año pasado.

Dentro de esa oleada de despidos y renuncias están incluidos también Javier Fernando Manosalva, Ángela Ortiz, Gabriel Santos y Adriana Duque (del equipo jurídico y muy cercana a Hilda Pardo). Estas salidas también las comunicó internamente el presidente Zenteno.

Comunicado de Claro Foto: suministrada a Blu Radio

Ahora, la gran pregunta es ¿por qué salieron tantos pesos pesados y precisamente del área jurídica? Mañanas Blu 10 AM accedió al texto de la carta de renuncia de Hilda Pardo. La misiva es del 13 de febrero y está dirigida a Carlos Zenteno y Daniel Hajj, director general de América Móvil (empresa mexicana dueña de Claro). Hajj es un alto ejecutivo de la empresa y es yerno de Carlos Slim, dueño de Claro y uno de los hombres más ricos del mundo.

La carta dice: “Mi trabajo ha sido precisamente defender los intereses de la empresa, pero hoy tengo claro que personas inescrupulosas quieren saquear esta empresa. He hecho hasta lo imposible por evitarlo, pero mis esfuerzos no fueron suficientes. Me cansé y por eso presento mi renuncia irrevocable, al cargo de directora Corporativa Jurídica de Comcel”.

La renuncia es de una página y en su segundo y último párrafo remata con una frase demoledora: “Me cuesta ver cómo algunos sacan provecho y no pasa nada, me cansé de luchar contra ello”.

Mañanas Blu 10 AM se comunicó con Hilda Pardo desde el día lunes para invitarla a una entrevista a raíz de su salida, invitación que no aceptó por encontrarse en vacaciones. El miércoles Blu Radio nuevamente le insiste en el tema y le hace llegar la carta de dimisión a la que había tenido acceso, para confirmar su veracidad. Aunque en el chat se veía que escribía y borraba, la abogada decidió no corroborar ni negar la información.

Una hora y quince minutos después de estas consultas y a los 40 minutos después de que se desarrolló esta historia al aire, se recibió esta respuesta de la señora Pardo: “No señora, no es mi carta de renuncia… Como le comenté estoy de vacaciones”.

La empresa Claro, a la cual se consultó en forma simultánea sobre el contenido de dicha renuncia, se limitó exclusivamente a remitir el comunicado de prensa oficial del 22 febrero, en el que agradecen los servicios de quien hasta ese momento era su directora corporativa de Asuntos Jurídicos.

Fuentes al interior de la compañía y personas del sector aseguran que se decidió realizar una purga de gran parte del equipo jurídico y de auditoría. “Decidieron sacar a gente muy importante. La orden viene de las directivas de México y no de Colombia. La orden fue fulminante”, aseguró una persona que ha sido testigo de primera mano de este remezón en Claro.

Esta es la carta con la que habría presentado su renuncia Hilda Pardo:

Bogotá D.C., 13 de febrero de 2023

Señor

Carlos Zenteno de los Santos

Presidente Comcel S.A.

Señor

Alejandro Cantú

General Counsel

América Móvil

Señor

Daniel Hajj Aboumrad

Director General

América Móvil

Respetados Señores,

Hoy es un nuevo día, pero es un día diferente. He trabajado durante 27 años, sin parar, 7 X 24 solo protegiendo los intereses de esta empresa que adoro. Tenemos miles de procesos judiciales de toda índole, porque somos la empresa número 1 en el país y eso significa que muchas personas quieren sacar ventaja y provecho de una u otra manera de ella. Mi trabajo precisamente siempre ha sido defender los intereses de la empresa, pero hoy tengo claro que personas inescrupulosas quieren saquear esta empresa. He hecho hasta lo imposible por evitarlo, pero mis esfuerzos no fueron suficientes. Me cansé y por eso presento renuncia irrevocable, al cargo de Directora Corporativa Jurídica de COMCEL a partir del 30 de abril de 2023.

Esta es una empresa maravillosa, que lo único que ha hecho es levar conectividad a todos los colombianos de bajos recursos, permitir conectar al país con el mundo y hacer mucha gente feliz, pero hoy tengo que dar un paso al costado porque hay muchas cosas que no comparto y siempre mi ética, mi compromiso y mi actuar recto y el trabajar por esta empresa como si fuera mía fue mi principio. Me cuesta ver cómo algunos sacan provecho y no pasa nada, me cansé de luchar contra ello.

Atentamente,

HILDA MARÍA PARDO HASCHE

Directora Corporativa Jurídica

COMCEL S.A.