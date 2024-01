Transacciones digitales gratis entre diferentes entidades y plataformas bancarias: así funcionará

Alejandro Vera, vicepresidente de Asobancaria, compartió detalles sobre un innovador proyecto que tiene como objetivo transformar las transacciones interbancarias en Colombia, brindando a los usuarios una experiencia más fácil, rápida y sencilla. Esta iniciativa, respaldada por el Banco de la República, apunta a centralizar y facilitar las transferencias digitales en el país, marcando un hito significativo en la evolución de los servicios financieros.

En una entrevista con Mañanas Blu, Vera explicó que el proyecto se enfoca en simplificar los canales transaccionales, permitiendo a los usuarios realizar transferencias interbancarias de manera más eficiente. Este cambio busca no solo agilizar los procesos, sino también mejorar la accesibilidad y comodidad para los clientes de instituciones financieras en todo el país.

Lo primero que tengo que decir es que el sistema financiero está bastante contento, está apoyando el tema. Nosotros lo que queremos es que nuestros usuarios puedan hacer el mayor número de operaciones entre las diferentes entidades y que puedan usar a cabalidad todos los servicios que la tecnología hoy nos ofrece. Esa revolución y de la que en el Banco de la República va a intentar expandir es una revolución que lleva varios años Señaló Vera

Y agregó “Lo que entiendo que banco quiere hacer es incluso que la gente pague de acuerdo con las necesidades que tiene. Si yo tengo muchas necesidades de hacer muchas transferencias y tengo muchas necesidades de ir muchas veces al cajero automático, pues yo pago 14.000 pesos por tener esos servicios ilimitados”, indicó.

Según explicó Vera, el Banco de la República escogió a la empresa que llevará a cabo la implementación del sistema de pagos inmediatos de Colombia, inspirado en la plataforma brasileña Pix porque tiene la experiencia probada en otros países.

Este paso hacia la centralización de las transferencias digitales plantea la interrogante sobre el futuro del dinero en efectivo. Según Vera, aunque el proyecto no busca la desaparición total del dinero en efectivo, sí busca incentivar el uso de transacciones digitales al hacerlas más atractivas y accesibles. El objetivo es crear un ecosistema financiero en el que las transferencias electrónicas sean la norma, proporcionando beneficios tanto para los usuarios como para las entidades financieras.

Beneficios clave de facilitar transferencias bancarias:



Eficiencia: La simplificación de los canales transaccionales reducirá los tiempos de procesamiento, permitiendo que las transferencias se realicen de manera más rápida y eficiente. Accesibilidad: Al centralizar y facilitar las transferencias interbancarias, se mejora la accesibilidad para usuarios de diferentes instituciones financieras, creando un sistema más inclusivo. Comodidad: La comodidad es clave en la experiencia del usuario. Al hacer que las transacciones sean más sencillas, se mejora la experiencia general, fomentando el uso de servicios financieros digitales. Incentivo para transacciones digitales: Al hacer que las transacciones digitales sean más atractivas, el proyecto busca incentivar el uso de métodos electrónicos, contribuyendo a la reducción del uso de efectivo y promoviendo la seguridad financiera.

¿Qué plataformas tendrán que reinventarse ante los cambios en los canales transaccionales?

“Aquí los perdedores van a ser los que no se reinventen. Los perdedores van a ser los que no puedan usar la tecnología y adaptarse a estos cambios para generar mayor facilidad para los usuarios. Los perdedores van a ser los que van a seguir usando los canales habituales, los que no van a aprovechar la tecnología”, enfatizó.

En conclusión, la iniciativa liderada por el Banco de la República y respaldada por Asobancaria representa un paso crucial hacia la modernización de los servicios financieros en Colombia. La centralización y facilitación de las transferencias digitales prometen una experiencia más eficiente y conveniente para los usuarios, al tiempo que plantean preguntas interesantes sobre el futuro del dinero en efectivo en el país.

Finalmente, se refirió a as tasas de intereses que entregará el Banco de La República y señaló las expectativas que se tienen teniendo en cuenta la reducción de la inflación.

