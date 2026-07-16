Tras reunión con Banco Mundial, gremios piden a nuevo gobierno priorizar inversión en estos sectores

Luego del encuentro entre el presidente electo Abelardo De La Espriella, el ministro de Hacienda designado Miguel Gómez Martínez y una delegación del Banco Mundial en Barranquilla, el próximo Gobierno anunció avances en una agenda de cooperación con este organismo internacional para impulsar proyectos estratégicos y fortalecer la economía del país.

La reunión, encabezada por Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, permitió restablecer un diálogo directo entre el Gobierno entrante y la institución, con el propósito de trabajar en temas como infraestructura, estabilidad económica, salud, energía y desarrollo territorial.

Entre las iniciativas analizadas estuvieron proyectos considerados claves para la competitividad nacional, como la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y el desarrollo de una conexión férrea en la región Caribe, que uniría los departamentos desde La Guajira hasta Córdoba.

Los gremios empresariales respaldaron este acercamiento. Desde Asoenergía, su directora ejecutiva, Silvana Habib Daza, aseguró que la participación del Banco Mundial puede ser una oportunidad para fortalecer el sector energético y avanzar hacia una transición organizada y confiable.



Habib Daza explicó que Colombia necesita garantizar el abastecimiento de energía y gas, modernizar sus redes, impulsar nuevas inversiones y fortalecer la producción de hidrocarburos. Señaló que el apoyo de la banca internacional puede ayudar a mejorar la seguridad energética, dar mayor estabilidad a las tarifas y generar confianza entre los inversionistas.

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En el sector salud, Jorge Alberto Toro, director de Unips de Colombia, afirmó que el acercamiento con la banca internacional genera confianza frente al manejo económico del nuevo Gobierno. Indicó que uno de los principales desafíos será buscar soluciones para las deudas acumuladas del sistema de salud con hospitales y prestadores, un proceso en el que podrían ser necesarios recursos internacionales.

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Desde el comercio exterior, el presidente de Analdex, Javier Díaz, destacó que fortalecer la relación con organismos internacionales será clave ante los retos comerciales que enfrenta Colombia, especialmente por la investigación que adelanta Estados Unidos a 60 países, incluido Colombia, por temas relacionados con productos provenientes de lugares con trabajo forzoso.

Además, señaló que el nuevo Gobierno tendrá el reto de buscar acuerdos con Estados Unidos para evitar posibles medidas comerciales y proteger las exportaciones colombianas. Según el dirigente gremial, será necesario avanzar en negociaciones similares a las que han adelantado países como Ecuador y Chile.

Por su parte, María Elena, presidenta de Acopi, calificó como positiva la reunión porque envía una señal de confianza a los mercados internacionales, inversionistas y organismos multilaterales. Aseguró que, si este acercamiento se convierte en programas concretos, podría beneficiar especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas con recursos para infraestructura, innovación, transformación digital y desarrollo regional.

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Desde el gremio empresarial señalaron que fortalecer la relación con el Banco Mundial puede ayudar a mejorar el clima de inversión, generar empleo formal y aumentar la competitividad del país, especialmente si las iniciativas logran tener un impacto directo en las empresas y en las regiones.