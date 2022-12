Tratemos de alejarnos de caricaturas y vayamos a realidad de las cifras: Carrasquilla

Este miércoles se desarrolló la primera sesión de estudio de la ley de financiamiento en la que el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla presentó la iniciativa a los congresistas de las comisiones económicas. El ministro motivó a los congresistas a no dejarse llevar por la emoción del rechazo generalizado al IVA a la canasta familiar, argumentando que dejarlo como está beneficiaría a la clase más pudiente del país.

Inicialmente el ministro de Hacienda resaltó que Colombia entró a una etapa de transición en la que ha disminuido el porcentaje de colombianos pobres y ahora, la mayoría es de clase media y esto exige mayor inversión en temas sociales.

"Tratemos de luchar contra la tasa de crecimiento de mediano plazo. Somos un país donde su población es preponderantemente de clase media y no en situación de pobreza, estamos mutando socialmente y esto tiene implicaciones en diferentes esferas. Por ejemplo, en la tributación, es necesario financiar, la clase media quiere mejor educación, buenas infraestructuras, tiene aspiraciones de viajar a otras partes del mundo”, indicó el ministro.

Carrasquilla explicó sus argumentos a los congresistas, con el fin de que apoyen la Ley de Financiamiento en diferentes temas: “Los que deben pagar el impuesto de renta son las empresas y no las personas. Cerca del 80 % del impuesto de renta lo pagan las empresas. Somos un país que mutó y queremos ser un país que tenga ingresos altos, tiene que ir cambiando de mentalidad y de fuente”.

El jefe de la cartera de Hacienda se enfocó también en defender a las pequeñas empresas colombianas indicó que la tasa de tributación que pagan las empresas en Colombia es extremadamente alto, “pagan entre el 65 y el 70 % de sus utilidades en la combinación de todos los impuestos”.

“La informalidad tienen que ver con las altas tarifas de tributación por lo cual proponemos un régimen simplificado. La normatividad es demasiado exigente para los pequeños negocios colombianos y el Monotributo será exitoso para las empresas, para que crezcan”, dijo el ministro.

Paso seguido habló sobre la polémica propuesta del IVA a la canasta familiar. Carrasquilla dijo que respeta las diferentes posiciones y pidió a los congresistas respeto a la hora de entrar a la discusión.

“El 10 % más pobre del país paga el 6 % de sus ingresos en IVA, mientras que el 10 % más pudiente paga solo el 2 % de sus ingresos en IVA, nos parecemos más en materia de nuestro consumo que de nuestro ingreso, y eso no es deseable, es regresivo. Ojalá lográramos revertir esta regresividad con políticas complementarias”, dijo el ministro.

Carrasquilla hizo énfasis en que el 53 % de esa canasta familiar ya es gravada con el 19 % de IVA; otro 6 % es gravada con un 5 %.

“La propuesta del Gobierno es, estamos dejando de gravar el 39 % y eso beneficia al 10 % más pudiente de la población. Estamos proponiendo un incremento modesto frente al 53 % que ya está gravado. Es necesario para gestionar los gastos que tenemos en 2019, precisamente en beneficio de la clase media”.

Para el Ministerio de Hacienda, el mecanismo de compensación trae alivio al gravamen de los productos de consumo básico. Un alivio que se extiende incluso a los productos gravados desde antes. La compensación, según explicó el ministro será en tres niveles: 51.000, 27.000 y 20.000 pesos, según los ingresos de las familias.

Pese al sonado rechazo que ha recibido esta iniciativa, el ministro Carrasquilla motivó a los congresistas a apoyar la medida augurando una gran mejora para el país.

“En 2020 se hará un nuevo censo con ganancias gigantescas, tengan la certeza. Esto ayudará a Colombia que hoy cuenta con un nivel del 25 % de pobreza. Tratemos de alejarnos de las caricaturas y vayamos a la realidad de las cifras”.

Una vez terminó la intervención del partido, los diferentes sectores políticos pidieron la palabra, la senadora por la lista de la Decencia Aida Avella hizo un fuerte pronunciamiento.

“Señor ministro, me costó trabajo saber dónde nació usted y creo que nació en Bogotá y no sé si ha recorrido el país, yo si lo he hecho. El clamor de Arauca, señor Carrasquilla, es que no quieren el IVA a la canasta ni las exenciones a la industria petrolera. Yo creo que aquí se está construyendo un paraíso fiscal para los ricos y las empresas trasnacionales y un suplicio eterno para los pobres, los trabajadores y la clase media”, dijo Avella.

Katherine Miranda de Alianza Verde indicó: “No esperen que el Congreso traicione a la clase media que si no se levanta a trabajar en la mañana todos los días no tiene qué poner en la mesa”.

La congresista dio una lista de medidas que según ella ayudarán a recaudar los 14 billones de pesos de hueco fiscal.

“Un impuesto a las herencias de alto monto, podemos aumentar este impuesto del 10 al 15 o 20 %. También gravar las utilidades de las empresas mineras en un 7 %, podemos gravar los dividendos de los accionistas de las grandes empresas del país, podría ser en alrededor del 15 %, un impuesto a las personas más ricas del país. Pido que nos pongamos en contra de esta reforma tan nociva”.

Por su parte, Jorge Eliécer Salazar del Partido de la U formuló varios cuestionamientos.

“¿Y qué pasaría si mañana no bajamos esos tres puntos del IVA, que es una promesa del presidente? Igual ahí ya hay 8.6 billones, queda un hueco de 8 billones que tendría respuesta hoy en ajustar los gastos, reducir el Estado. Adicionalmente vamos a tener recursos de dividendos y de impuestos por parte de Ecopetrol que suman 8 billones, el tema para 2019 no es tan trágico. Pero busquemos alternativas para que no sea tan gravoso el tema de poner impuestos a productos que no debemos tocar”, inquirió el congresista.

La explicación del ministro no pareció ser suficiente para los diferentes partidos, que se mantienen en que no apoyarán que se grave la canasta familiar. Junto al ministro, las comisiones económicas definieron un calendario que incluye una audiencia pública con diferentes sectores el próximo 21 de noviembre. La meta es que el proyecto se debata y apruebe en primer debate a más tardar la última semana de noviembre.