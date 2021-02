Un año pasando hojas de vida: las historias de tres colombianos buscando empleo

Más de 300.000 colombianos llevan entre un año y dos años buscando trabajo y la cifra está subiendo mes a mes en la medida en que aún hay personas que perdieron su empleo cuando comenzó la pandemia y todavía no han podido recuperarlo.

Andrea Cely es una de ellas. En abril trabajaba como asistente administrativa, pero cuando comenzaron los confinamientos su empresa la despidió. Hoy está buscando trabajo en cualquier oficio porque ya no quiere seguir vendiendo sus cosas para pagar sus gastos y los de sus dos hijos.

La suya ha sido una búsqueda amarga. "A veces se aprovechan de la necesidad de uno. Me ofrecieron un trabajo en una hidráulica y le dediqué dos meses y al final me dijeron que no tenían cómo pagar, que era por la pandemia".

Liliana Castañeda también ha tenido malas experiencias en el año que lleva buscando empleo. Cada semana recibe anuncios con falsas ofertas de empleo, la última vez fue una supuesta oportunidad para una cadena de supermercados en la que le pedían plata para los exámenes médicos. Cuando llamó a la empresa le dijeron que ni siquiera estaban buscando empleados.

"Esto es una pandemia laboral porque yo sé que no soy la única, pero es desmotivante. Hay días en que uno se pregunta, ¿es que yo de verdad ya no sirvo para nada?", asegura.

Una frase muy difícil para una mujer con unos 20 años de experiencia en temas administrativos y ganas de seguir trabajando.

José Rodríguez también llevaba un año tocando puertas hasta que, en medio del desespero estalló y se desahogó en redes pidiendo ayuda. Su mensaje fue tan poderoso que se hizo viral y le ofrecieron una oportunidad manejando las redes sociales en una empresa desde el otro lunes.

"A mí la pandemia me dejó sin trabajo y a mi papá y a mi tío. Mi mamá murió de COVID, mi abuela también y mi papá estuvo hospitalizado", contó.

Está muy ilusionado y feliz porque ese empleo será un alivio mientras el resto de su familia logra conseguir una nueva fuente de sustento.