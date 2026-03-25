“Un impuesto mal diseñado que puede destruir décadas de construcción”: Gremios responden a Petro

El Consejo Gremial Nacional ha solicitado formalmente a la Corte Constitucional la suspensión del decreto gubernamental que crea un impuesto al patrimonio para empresas con activos superiores a los 10.000 millones de pesos. Natalia Gutiérrez, presidenta del organismo, habló en Mañanas Blu y advirtió que esta medida carece de fundamento legal y genera una presión insostenible sobre el tejido empresarial del país.



Una medida sin "piso legal" y de corto plazo

Según la líder gremial, aunque el sector entiende la necesidad de atender la emergencia invernal que motivó el decreto, la creación de impuestos excepcionales no es la vía adecuada, sugiriendo en su lugar un ajuste en el gasto de funcionamiento del Gobierno, el cual calificó como "desbordado".

Para los gremios, el tributo no cumple con los requisitos de ser temporal ni proporcional a la emergencia, y critican que no se haya dado un debate técnico y democrático en el Congreso de la República.

Gutiérrez enfatizó que este mecanismo parece ser un intento de "tapar un hueco fiscal" de 8,3 billones de pesos utilizando la figura de la emergencia económica como excusa.

Además, señaló que a diferencia de impuestos similares en gobiernos anteriores, las condiciones macroeconómicas actuales son mucho más débiles, con menor inversión, mayor incertidumbre y tasas de interés que encarecen la liquidez.



Crisis de liquidez y plazos inminentes

Uno de los puntos de mayor fricción es la inmediatez del cobro. El primer pago, que corresponde al 50% de la obligación, debe realizarse el 1 de abril, lo que implica que las empresas deben desembolsar más de 4 billones de pesos en cuestión de días.



Esta situación obliga a muchas organizaciones a vender activos o endeudarse para cumplir con un tributo que no estaba en su planeación financiera, afectando incluso a entidades como las universidades.



Riesgo para el empleo formal

El impacto social de esta medida también ha sido puesto sobre la mesa. El Consejo Gremial calcula que este impuesto podría generar afectaciones a más de 3 millones de empleos formales en Colombia. Este cálculo se basa en la clasificación de empresas que poseen activos superiores a los 10.400 millones de pesos, una cifra que, según Gutiérrez, no representa necesariamente a grandes emporios, sino que puede equivaler simplemente a dos bodegas o un pequeño parque de transporte.

Finalmente, los gremios reiteraron el llamado a la Corte para que revise el decreto con celeridad, advirtiendo que un diseño tributario erróneo podría "destruir en meses lo que se ha construido en décadas".

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