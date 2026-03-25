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Blu Radio  / Economía  / “Un impuesto mal diseñado que puede destruir décadas de construcción”: Gremios responden a Petro

“Un impuesto mal diseñado que puede destruir décadas de construcción”: Gremios responden a Petro

Según la líder gremial, aunque el sector entiende la necesidad de atender la emergencia invernal que motivó el decreto, la creación de impuestos excepcionales no es la vía adecuada, sugiriendo en su lugar un ajuste en el gasto de funcionamiento del Gobierno, el cual calificó como "desbordado".

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