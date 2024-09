“Veo hundido el presupuesto 2025 y la reforma tributaria”: senador Juan Pablo Gallo

Se agota el tiempo para votar y aprobar el presupuesto nacional propuesto por el Gobierno nacional, alrededor de 523 billones de pesos; una cifra “muy ajustada”, según dijo el senador Juan Pablo Gallo, presidente de la Comisión Tercera de asuntos económicos. En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, mencionó que, para él, ese monto está hundido, así como la reforma tributaria por todas las implicaciones que tiene para la economía del país.

“Yo sí veo (hundido), por ese monto, claro que sí y la tributaria hundida. O sea, yo no veo ninguna posibilidad, es mi percepción, es mi sensación. Mi voto, por supuesto, es en contra. Yo creo que la Cámara tiene un ambiente distinto. Yo entiendo que ellos aprobarían eso de esa manera, pero tampoco puedo responder por eso. Lo digo porque he visto la manera en que han intervenido, votado, pero también conozco la del Senado y fue tajante. O sea, ese monto del presupuesto, lo que incluye, lo que significa la reforma tributaria; no solamente perdió en la comisión de nosotros, en la tercera, perdió de forma aplastante en cuarta de Senado”, puntualizó.

Comentó que, incluso, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal señaló que “se repiten las mismas dificultades del año pasado”, es decir, que se programan gastos con ingresos inciertos. En ese sentido, dijo que “por lo menos no se está aprobando una reforma tributaria” porque, en menos de dos años, sería un acto que calificó de absoluta irresponsabilidad.