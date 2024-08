“El ministro incumple su palabra desde el acuerdo que logramos”: Fedetranscarga

Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, expresó su descontento ante el reciente incremento en el precio del ACPM en Colombia, argumentando que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, incumplió con los acuerdos alcanzados previamente con el gremio de transportadores.

El ministro (de Hacienda) incumple su palabra desde el 16 de agosto, en donde hemos hecho un acuerdo con los transportadores y con los gremios que estábamos sentados con él. Digamos que para que este impacto no fuera tan fuerte o que pudimos dar un preaviso a todos los mismos generadores de carga, a ver como reaccionaba la industria con cualquier tipo de alza en el combustible dijo Cárdenas.

Según Cárdenas, el acuerdo establecido buscaba mitigar el impacto del aumento en el precio del ACPM, permitiendo a los transportadores y generadores de carga adaptarse a los cambios. Sin embargo, el aumento fue implementado de manera abrupta, lo que ha generado preocupación y malestar en el sector.

"Hoy los transportadores de Colombia tienen que pagar dos mil pesos más en las estaciones de servicio", lamentó el presidente de Fedetranscarga, señalando que esto incrementará significativamente los costos operativos.

Cárdenas advirtió que este aumento podría traducirse en un alza de las tarifas de transporte, lo que afectaría el costo de la canasta básica familiar. Asimismo, criticó la falta de comunicación y la ruptura de los compromisos por parte del gobierno, destacando que la propuesta del gremio era encontrar una fórmula que permitiera un mejor precio del combustible para los colombianos.

Publicidad

"Hoy los transportadores de Colombia tienen que pagar 2.000 pesos más en las estaciones de servicio para poder tantear sus vehículos. Vamos a ver cómo va a reaccionar el mercado cuando nosotros tengamos que decirle al generador de carga no podemos transportar más si no me sube la tarifa en más del 8%, casi el 10%, y subir esa tarifa, primero que todo no es fácil y segundo, pues hombre, de una manera u otra esto va a afectar el bolsillo de cada colombiano, porque eso se va a reflejar en la canasta básica familiar",

El presidente de Fedetranscarga también expresó su preocupación por la falta de respuesta de la industria ante el alza, y mencionó que la marcha realizada el 31 de agosto fue una manifestación del sentir de los transportadores ante lo que consideran una medida injusta y apresurada.

Publicidad

Cárdenas concluyó subrayando que, aunque el gremio aún está dispuesto a dialogar, es necesario que el gobierno cumpla con su palabra y se siente nuevamente a negociar para encontrar soluciones que beneficien a todos los colombianos.

Escuche la entrevista completa acá: