14 de noviembre de 2025: El Andén, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en El Andén este viernes, 14 de noviembre de 2025:



La representante a la Cámara Jennifer Pedraza habló sobre el polémico caso de Juliana Guerrero y si hay un cartel de diplomas falsos en la San José.

habló sobre el polémico caso de Juliana Guerrero y si hay un cartel de El exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria ahondó sobre cómo avanza la Fuerza de las Regiones.

ahondó sobre cómo avanza la Fuerza de las Regiones. La directora de Red PaPaz, Carolina Piñeros, realizó un análisis sobre el exceso de alcohol y sus consecuencias para la salud.

realizó un análisis sobre el exceso de alcohol y sus consecuencias para la salud. El exsecretario de Movilidad de Envigado Juan Fernando Vélez dio su opinión sobre las estrellas negras en las carreteras y si realmente generan un cambio en los conductores.

Escuche el programa completo aquí: