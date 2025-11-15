14 de noviembre de 2025: El Andén, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en El Andén este viernes, 14 de noviembre de 2025:
- La representante a la Cámara Jennifer Pedraza habló sobre el polémico caso de Juliana Guerrero y si hay un cartel de diplomas falsos en la San José.
- El exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria ahondó sobre cómo avanza la Fuerza de las Regiones.
- La directora de Red PaPaz, Carolina Piñeros, realizó un análisis sobre el exceso de alcohol y sus consecuencias para la salud.
- El exsecretario de Movilidad de Envigado Juan Fernando Vélez dio su opinión sobre las estrellas negras en las carreteras y si realmente generan un cambio en los conductores.
Escuche el programa completo aquí: