17 de octubre de 2025: El Andén, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en El Andén este viernes, 17 de octubre de 2025.



El coordinador del componente de inclusión de la MOE Danilo Sepúlveda, la madre trabajadora María Fernanda Gahona y el estudiante de Derecho Samuel Ortiz se subieron a El Andén para debatir sobre las elecciones de los Consejos de Juventud, los derechos de las mujeres trabajadoras en la importancia de la lactancia y la regulación a las alocuciones presidenciales del presidente de la República, Gustavo Petro

