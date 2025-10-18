En vivo
17 de octubre de 2025: El Andén, programa completo

Escuche todas las posturas y los diversos puntos de vista en El Andén, para que no atropellen la opinión este 17 de octubre de 2025.

El Andén
Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 18 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos en El Andén este viernes, 17 de octubre de 2025.

  • El coordinador del componente de inclusión de la MOE Danilo Sepúlveda, la madre trabajadora María Fernanda Gahona y el estudiante de Derecho Samuel Ortiz se subieron a El Andén para debatir sobre las elecciones de los Consejos de Juventud, los derechos de las mujeres trabajadoras en la importancia de la lactancia y la regulación a las alocuciones presidenciales del presidente de la República, Gustavo Petro

Escuche el programa completo aquí:

