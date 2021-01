Este viernes en El Andén estuvo Tomas Uribe, quien habló sobre su faceta como empresario y los retos que ha tenido en el sector. Además, dijo que no tiene ambiciones policías por el momento.

“Mis sueños están en sacar adelante las empresas, que trasciendan y que dejen un mundo mejor. Yo no tengo ambiciones políticas, ser presidente no me parece chévere, eso es asumir una responsabilidad gigantesca y mil problemas", comentó.

