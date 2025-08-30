Rumbo a las elecciones 2026: 29 de agosto de 2025: El Andén, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en El Andén este viernes, 29 de agosto de 2025:



El analista político y experto en relaciones internacionales Jonathan Silva, la politóloga, mágister y analista de comunicación política Isabella Romandini, el asesor de transformación digital Andrés Cabrera Riaño y la experta en relaciones internacionales Luis Fernanda Portela se subieron a El Andén para debatir sobre el rumbo de las elecciones presidenciales 2026, tanto en derecha como en izquierda.

Escuche el programa completo aquí: