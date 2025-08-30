Publicidad

Rumbo a las elecciones 2026: 29 de agosto de 2025: El Andén, programa completo

Escuche todas las posturas y los diversos puntos de vista en El Andén, para que no atropellen la opinión este 29 de agosto de 2025.

El Anden 29 de agosto
Miguel Uribe por el Centro Democrático y Daniel Quintero por el Pacto Histórico
BLU RADIO
Por: Redacción BLU Radio
|
agosto 30, 2025 09:37 a. m.

Estos fueron los temas tratados y debatidos en El Andén este viernes, 29 de agosto de 2025:

  • El analista político y experto en relaciones internacionales Jonathan Silva, la politóloga, mágister y analista de comunicación política Isabella Romandini, el asesor de transformación digital Andrés Cabrera Riaño y la experta en relaciones internacionales Luis Fernanda Portela se subieron a El Andén para debatir sobre el rumbo de las elecciones presidenciales 2026, tanto en derecha como en izquierda.

Escuche el programa completo aquí:

