30 de abril de 2022 - El Radar, programa completo

Jacqueline Castillo, hermana de una víctima de ejecuciones extrajudiciales, se conectó a El Radar para hablar de las declaraciones y aceptación de responsabilidad de militares por falsos positivos, "fue bastante doloroso volver a escuchar los testimonios de las madres y poder estar cara a cara con ellos. Ha sido un logro llegar a este punto donde finalmente reconocieron los crímenes"

“Apenas se está abriendo el camino a seguir destapando esta situación que se vivió desde tiempo atrás, porque esto no fue solo en el 2008 (...) Cómo es posible que no hayan denunciado que muchos de los jóvenes tenían botas nuevas al revés y camuflados que no tenían agujeros de los tiros", sentenció.