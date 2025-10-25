Crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos: El Radar, programa 25 de octubre de 2025

El Radar del sábado 25 de octubre de 2025 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.



La exvicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez habló sobre la relación entre Colombia y Estados Unidos.

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal enfatizó acerca de su aspiración a la Presidencia de la República.

Escuche el programa completo aquí: