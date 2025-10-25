En vivo
Crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos: El Radar, programa 25 de octubre de 2025

Los hechos que son noticia en Colombia y el mundo en El Radar del 25 de octubre de 2025.

El Radar
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de oct, 2025

El Radar del sábado 25 de octubre de 2025 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.

  • La exvicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez habló sobre la relación entre Colombia y Estados Unidos.
  • La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal enfatizó acerca de su aspiración a la Presidencia de la República.

Escuche el programa completo aquí:

