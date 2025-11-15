Entre desastre de Armero y toma del Palacio de Justicia: El Radar, programa 15 de noviembre de 2025

El Radar del sábado 15 de noviembre de 2025 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.
- El camarógrafo Evaristo Canete habló sobre la catástrofe de Armero.
- Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial por el Centro Democrático, enfatizó sobre su visión de país y los retos que enfrenta Colombia.
- Mateo Hernández enfatizó acerca del documental 'antes de la nieve' en colaboración con Andés Cepeda, un docuemntal relacionado con la vida de los páramos, la viodeversidad y las maravillas naturales que hay en Colombia.
Escuche el programa completo aquí: