Entre desastre de Armero y toma del Palacio de Justicia: El Radar, programa 15 de noviembre de 2025

El Radar del sábado 15 de noviembre de 2025 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.



El camarógrafo Evaristo Canete habló sobre la catástrofe de Armero.

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial por el Centro Democrático, enfatizó sobre su visión de país y los retos que enfrenta Colombia.

Mateo Hernández enfatizó acerca del documental 'antes de la nieve' en colaboración con Andés Cepeda, un docuemntal relacionado con la vida de los páramos, la viodeversidad y las maravillas naturales que hay en Colombia.

