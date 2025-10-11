Acuerdo de paz de Hamás con Israel: El Radar, programa 11 de octubre de 2025

El Radar del sábado 11 de octubre de 2025 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.



Rebecca Gonzales, esposa de Elkana Bohbot , el colombo-israelí secuestrado por Hamás, se expresó sobre el acuerdo de paz con Israel.

La senadora Paola Holguín, del partido Centro Democrático, habló sobre las elecciones de 2026.

Escuche el programa completo aquí: