Acuerdo de paz de Hamás con Israel: El Radar, programa 11 de octubre de 2025

Actualizado: 11 de oct, 2025
El Radar del sábado 11 de octubre de 2025 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.
- Rebecca Gonzales, esposa de Elkana Bohbot, el colombo-israelí secuestrado por Hamás, se expresó sobre el acuerdo de paz con Israel.
- La senadora Paola Holguín, del partido Centro Democrático, habló sobre las elecciones de 2026.
Escuche el programa completo aquí: