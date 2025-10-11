En vivo
Acuerdo de paz de Hamás con Israel: El Radar, programa 11 de octubre de 2025

Los hechos que son noticia en Colombia y el mundo en El Radar del 11 de octubre de 2025.

El Radar
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

El Radar del sábado 11 de octubre de 2025 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.

  • Rebecca Gonzales, esposa de Elkana Bohbot, el colombo-israelí secuestrado por Hamás, se expresó sobre el acuerdo de paz con Israel.
  • La senadora Paola Holguín, del partido Centro Democrático, habló sobre las elecciones de 2026.

Escuche el programa completo aquí:

