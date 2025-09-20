Histórica sentencia contra el secretariado de las FARC: El Radar, programa 20 de septiembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en El Radar de este sábado, 20 de septiembre de 2025:

El magistrado Camilo Andrés Suárez, del Tribunal Especial para la Paz (JEP), habló sobre la histórica sentencia contra el antiguo secretariado de las FARC, en la que se reconocen crímenes de secuestro, crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en Colombia.

Brany Prado, director ejecutivo de Acodrés Pacífico, habló sobre los principales desafíos que enfrenta el sector gastronómico en Colombia. Prado explicó cómo la reforma laboral afecta la generación de empleo en los restaurantes y ha provocado sobrecostos en nómina, obligando a las empresas a adaptarse a la dinámica del mercado para mantener operaciones eficientes.

