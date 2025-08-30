Publicidad

La tensa situación entre EE. UU. y Venezuela; El Radar, programa 30 de agosto de 2025

Los hechos que son noticia en Colombia y el mundo en El Radar del 30 de agosto de 2025.

El Radar
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 30, 2025 03:04 p. m.

Estos fueron los temas tratados en El Radar de este sábado, 30 de agosto de 2025:

  • Ronald Rodríguez, investigador y directivo del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario, habló sobre la tensa situación entre EEUU y Venezuela.
  • Patrullero Diego Alejandro Herrera, sobreviviente del atentado en Amalfi, Antioquia, habló del atentado que sufrió y cómo logró sobrevivir ante este hecho.
  • Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, habló sobre el impacto de las remesas que llegan a Colombia desde el exterior.

escuche el programa completo aquí:

