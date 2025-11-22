¿Silencio de los militares? El Radar, programa 22 de noviembre de 2025

El Radar del sábado 22 de noviembre de 2025 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.

Durante le programa se habló acerca de la noticia premiada de Blu Radio en la categoría "Mejor noticia en audio" con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. La investigación fue liderada por Mateo Piñeros y Ricardo Ospina, quien es el director del Servicio Informativo de Blu Radio.

Esta investigación reveló que el Ejército realizó una excavación irregular en la Escuela de Logística, justamente en el lugar señalado como posible fosa clandestina donde podría estar enterrada Irma Franco, desaparecida tras la toma del Palacio de Justicia.

Además, un el exagente de inteligencia José Dorado, declaró que el general retirado Iván Ramírez Quintero habría ordenado el asesinato de Franco. Por estos hechos, la JEP abrió un incidente de desacato contra miembros del Ejército.



Escuche el programa completo aquí: