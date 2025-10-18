En vivo
Tensión en el Caribe: EE. UU. vs. Venezuela: El Radar, programa 18 de octubre de 2025

Los hechos que son noticia en Colombia y el mundo en El Radar del 18 de octubre de 2025.

El Radar
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2025

El Radar del sábado 18 de octubre de 2025 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.

  • El exministro de las TIC y precandidato presidencial, Mauricio Lizcano, habló sobre las elecciones de 2026.
  • El economista jefe del banco de occidente, David Cubides, se refirió sobre la inflación en Colombia y el objetivo meta del Banco de la República.

Escuche el programa completo aquí:

