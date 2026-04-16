Abren más de 4.000 empleos en Colombia: los perfiles más buscados y cómo postularse

Buscar trabajo suele convertirse en una rutina exigente, ajustar la hoja de vida una y otra vez, enviar decenas de postulaciones, revisar portales a diario y esperar una llamada que no siempre llega o se demora el llegar.

En ese sentido, cualquier oportunidad concreta puede marcar la diferencia para quienes intentan ingresar o reingresar al mercado laboral.

Abren más de 4.000 empleos en Colombia

Frente a esto, Adecco Colombia anunció que actualmente tiene más de 4.000 vacantes laborales disponibles en el país, esto después de conocer que el desempleo muestra una leve mejora. Según cifras recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa se ubicó en 9,2 % en febrero de 2026, por debajo del 10,3 % registrado un año atrás.

Las oportunidades están distribuidas en diferentes sectores, con alta demanda. Esto incluye los siguientes cinco perfiles más relevantes:



Operativos: auxiliares de bodega, producción, logística y obra, así como operadores de mantenimiento, enfocados en la ejecución de procesos clave para la operación de las compañías. Administrativos: roles orientados a la gestión organizacional, soporte de procesos internos y funciones de coordinación en distintas áreas. Comerciales: posiciones enfocadas en la gestión de clientes, desarrollo de negocio y cumplimiento de objetivos de ventas. Salud: perfiles asistenciales y especializados que apoyan la prestación de servicios médicos y el cuidado de los pacientes. Tecnología: cargos relacionados con el desarrollo, implementación y soporte de soluciones digitales, cada vez más demandados en el entorno empresarial actual.

Ofertas de trabajo en Colombia. Foto: suministrada.

¿Dónde se ubican las ofertas de trabajo y cómo acceder?

Las vacantes se concentran principalmente en varias regiones del país:



Bogotá, sabana norte y occidente: más de 2.000 vacantes.

Antioquia: cerca de 700 oportunidades.

Eje Cafetero: alrededor de 260 cargos.

Valle del Cauca: más de 240 puestos disponibles.

El resto de las ofertas se distribuye en otras ciudades y municipios, lo que amplía las posibilidades para los aspirantes en diferentes zonas.

Los interesados pueden consultar y aplicar a través de la página web de Adecco o de su app, donde encontrarán oportunidades acordes con diferentes perfiles, niveles de experiencia y regiones del país.

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Además de las vacantes, la compañía habilitó una herramienta digital que permite crear hojas de vida en pocos minutos mediante inteligencia artificial. Esta opción busca agilizar el proceso de postulación, especialmente para quienes tienen dificultades al momento de estructurar su perfil laboral.

Las ofertas pueden consultarse y aplicarse a través de los canales digitales de la empresa. Desde la compañía reiteraron que ningún proceso de selección tiene costo para los candidatos.

