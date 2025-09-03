Jóvenes, atentos con feria laboral para encontrar empleo: estas son las fechas

Entre el 5 y el 7 de septiembre los jóvenes colombianos podrán participar en una feria laboral para encontrar empleo. Lo más llamativo es que será virtual y así podrán aplicar a diferentes vacantes.

Nestlé, junto a más de 100 empresas aliadas de la región, ofertarán más de 9.000 vacantes en Colombia y cerca de 11.000 en total, sumando las plazas disponibles en Chile, Perú y México.

La iniciativa, que se realiza en el marco del X Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, previsto para los días 29 y 30 de octubre en Colombia, contará con el apoyo de LinkedIn, la red profesional más grande del mundo. A través de esta plataforma, los participantes podrán acceder a conferencias en vivo con expertos que ofrecerán recomendaciones sobre cómo optimizar el perfil profesional, fortalecer la marca personal y mejorar las posibilidades de ser contratados en un mercado laboral cada vez más competitivo.

Entre el 5 y 7 de septiembre se ofrecerán más de 9.000 vacantes a jóvenes Foto: suministrada

Un total de 110 empresas confirmaron su participación en esta jornada gratuita, entre ellas Bancolombia, Ecopetrol, Jerónimo Martins, Frisby, Manpower Group, D1, entre otras.



¿Qué carreras podrán aplicar?

Las vacantes abarcan diferentes áreas como administración, finanzas, ventas, logística, marketing, servicios, manipulación de alimentos, entre otras.

Felipe González, presidente de Nestlé Colombia, destacó la importancia de esta feria, en especial para que Colombia sea "un país más competitivo de la mano de los jóvenes talentos”.

El evento cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta el alto índice de desempleo juvenil que enfrenta el país. Según cifras del Dane, la tasa para jóvenes entre 15 y 28 años es del 15,3 %, mientras que la OIT calculó que en América Latina el promedio alcanzó el 13,8 % en 2024. Este panorama refuerza la urgencia de iniciativas que ofrezcan soluciones reales para los nuevos profesionales.



¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones ya están abiertas y los interesados pueden registrarse a través de la página web oficial de la feria.