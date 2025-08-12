Feria universitaria, de empleo y emprendimiento vuelve a Bogotá; también habrá becas

El festival juvenil Biz Fest regresa a Bogotá con una propuesta renovada que busca conectar a los jóvenes con oportunidades reales de estudio, trabajo y desarrollo empresarial. La edición 2025 tendrá como gran atractivo la integración de tres espacios clave: la Feria de Emprendimiento, la Feria de Empleo y la Feria Universitaria.

Según el Dane, en el país hay más de 11 millones de jóvenes entre 15 y 18 años que enfrentan retos para acceder a educación, empleo y opciones de emprendimiento. Con esta realidad en mente, Biz Fest se ha consolidado como un evento gratuito que, desde su creación, ha entregado cerca de 1.000 becas, impulsado ideas de negocio a través de iniciativas como Capital Semilla y conectado a más de 42.000 asistentes presenciales y 60.000 virtuales con herramientas para su crecimiento personal y profesional.



¿Cuándo y dónde será la feria?

El encuentro se realizará el próximo 16 de septiembre en el Movistar Arena y espera recibir a más de 14.000 estudiantes de colegios y universidades de Bogotá y Cundinamarca. Allí, los asistentes podrán recorrer la Feria de Emprendimiento, donde más de 10 emprendedores presentarán sus ideas y procesos; participar en la Feria de Empleabilidad, que abrirá procesos de selección, vacantes, prácticas y pasantías, y visitar la Feria Universitaria, que reunirá a más de 10 instituciones nacionales e internacionales con información sobre programas académicos, becas y admisiones.

Movistar Arena // Foto: suministrada Movistar Arena

“Los jóvenes no necesitan más inspiración sin propósito. Necesitan espacios donde se les escuche, se les rete y se les conecte con oportunidades reales. Queremos que para ellos Biz Fest sea esa plataforma que los empodera con hechos, desde el primer empleo, hasta la posibilidad de estudiar una carrera universitaria o lanzar un emprendimiento propio”, afirmó Karen Carvajalino, cofundadora del festival.

La organización cuenta además con el respaldo de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Unión Europea y Compensar.