30 de octubre de 2022 - En Blu Jeans, programa completo

Este domingo, 30 de octubre, en En Blu Jeans, se comentó sobre el ego y la realidad, conversación en la que participó Fred Coach, experto en propósito de vida, programación neurolingüística, inteligencia emocional y conferencista internacional.

“Pensar en grande es la magia del éxito, cuando se piensa en grande, se tiene ambición y eso es totalmente positivo", indicó.

Publicidad



“Por miedo muchas veces no levantamos la mano, no tomamos la iniciativa y no apreciamos las cosas que están a nuestro alrededor”, añadió.

Escuche el programa completo: