¿Cómo se siente perder a un amigo? En Blu jeans, 27 de enero de 2023

Este sábado, 27 de enero, En Blu Jeans para el tema central debatieron sobre las relaciones de amistad y se comparó con el dolor de una ruptura amorosa.

En la sección de emprendimiento Orgullo País se destacó Juliana fashion art, un emprendimiento que impulsa el arte de la moda con sus productos de papelería y es la creadora de My fashion sketchbook una bitácora que permite a los diseñadores plasmar sus ideas con facilidad.

En la batalla musical se enfrentaron JuanK y Mauricio Quintero, iniciando con ‘I’ll Be There For You’ de The Rembrants, contra ‘Amiga’ de Miguel Bosé; luego con ‘Ella Mintió’ de Héctor Lavoe frente a ‘Más que tu amigo’ de Marco Antonio Solís.

En los Datos Cocteleros hablaron de las películas con más nominaciones en los Óscar. Jey Castañeda dio las mejores recomendaciones para vestir en una boda de tres tiempos en su sección ¿Qué Me Pongo?

Publicidad

En Les tengo una historia María del Pilar contó la de Edgar Rice Burroughs, escritor de Tarzán y en Tecnología de Bolsillo se compartió una aplicación que reconoce a las plantas.

Además, en La Máquina De La Verdad se aclararon los mitos y realidades sobre el ajedrez. Y, en la sección ¿A quién no le ha pasado? conversó de las situaciones cotidianas que le pasan a todos.

Escuche el programa completo aquí: