¿Cuáles son las cualidades que nos enseña mamá? En Blu Jeans, programa 15 de noviembre de 2025

El programa del sábado, 15 de noviembre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Jey Castañeda y Andrés López, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló del proyecto que busca apoyar a las mujeres del sector asegurador y reasegurador en Colombia.
- En Un columnista nos contó, se habló acerca de las redadas migratorias en Estados Unidos, e invita a sentirse orgullosos de ser latinos y disfrutar de las maravillas de Colombia.
- En el Tema Central, se habló con el psicoterapeuta Ricardo Matallana sobre cuál es el papel que juegan las creencias y traumas no resueltos de la madre en la configuración del patrón de abundancia de los hijos.
- En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de los casilleros internacionales.
- En Historia de viajes, se habló sobre el Glamping Wacuma, en Tabio, Cundinamarca.
Escuche el programa completo aquí: