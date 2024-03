¿Cuándo dejar de dar consejos? En Blu jeans, 9 de marzo de 2024

Este sábado, 9 de marzo, En Blu Jeans para el tema central debatieron sobre cuándo es el momento de dar, recibir un consejo y que tan positivo es para las personas.

En la sección de emprendimiento Orgullo País se destacó Más fun menos fit, un proyecto que ofrece contenido de alta calidad con asesorías relacionadas con la nutrición saludable, la sana relación con la comida y el cuerpo.

En la batalla musical se enfrentaron JuanK y Mauro, iniciando con ‘It’s My life’ de Bon Jovi, contra ‘Dos amores’ de Manuel Ascanio; siguiendo con ‘My Way’ de Frank Sinatra frente a ‘It's My Life’ de No Doubt; finalizando con ‘La vida es un carnaval’ de Celia Cruz y ‘A quién le importa’ de Alaska & Dinarama.

En Leyendas hablaron del origen de los apellidos. En la sección Qué me pongo conversaron sobre cómo vestir para una entrevista de trabajo. También, en Les tengo una historia dialogaron sobre la vida del escritor Gabriel García Marquez.

Además, en La Máquina De La Verdad se aclararon los mitos y realidades sobre las plantas silvestres. Y, en la sección ¿A quién no le ha pasado? conversó de las situaciones cotidianas que le pasan a todos.

