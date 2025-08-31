¿Cuándo no vale al pena darla todo en el trabajo?: En Blu Jeans, programa 31 de agosto del 2025

Estos fueron los temas tratados este domingo, 31 de agosto de 2025, en En Blu Jeans:

En Qué me pongo, se habló sobre las reglas para mantener las canas.

En el Tema central, se habló sobre en qué momento se debe considerar que no hay que darlo todo en el trabajo.

En La Máquina de la Verdad, se habló sobre los mitos y realidades del cuidado y protección de los perros.

En Datos cocteleros, se habló sobre tener ahorros y, aun así, sentir que no es suficiente, la dismorfia del dinero, sentirse pobre y creer que se necesita más plata, pese a tener ahorros.

Escuche el programa completo aquí: