¿Qué dicen los pies sobre nuestra salud?: En Blu Jeans, programa 23 de agosto de 2025

En En Blu Jeans del sábado, 23 de agosto de 2025. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans 2023
En Blu Jeans
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 23, 2025 12:05 p. m.

El programa del sábado, 23 de agosto de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte enfrentándose a Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:

  • En Un columnista nos contó, se leyó de una columna de opinión que invita a volver al comienzo y proyectar las metas sin perderse en el camino, además de captar la sencillez de los pasos que se dan en la vida.
  • En 'Cosas de hombres para mujeres', se debatió sobre conquistar a una mujer inalcanzable.
  • En el Tema Central, se habló con la médico de la Universidad de La Sabana y Directora Científica de Dr Scholl's Alejandra Morales Peña, sobre qué dicen los pies sobre nuestra salud.
  • En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de la parte física del cerebro.
  • En Historia de viajes, se habló sobre la bahía de la barbacoa en Bolívar, un lugar turístico que destaca por la fuerza de sus ecosistemas.

Escuche el programa completo aquí:

