¿Qué dicen los pies sobre nuestra salud?: En Blu Jeans, programa 23 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 23, 2025 12:05 p. m.
El programa del sábado, 23 de agosto de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte enfrentándose a Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:
- En Un columnista nos contó, se leyó de una columna de opinión que invita a volver al comienzo y proyectar las metas sin perderse en el camino, además de captar la sencillez de los pasos que se dan en la vida.
- En 'Cosas de hombres para mujeres', se debatió sobre conquistar a una mujer inalcanzable.
- En el Tema Central, se habló con la médico de la Universidad de La Sabana y Directora Científica de Dr Scholl's Alejandra Morales Peña, sobre qué dicen los pies sobre nuestra salud.
- En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de la parte física del cerebro.
- En Historia de viajes, se habló sobre la bahía de la barbacoa en Bolívar, un lugar turístico que destaca por la fuerza de sus ecosistemas.
