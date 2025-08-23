¿Qué dicen los pies sobre nuestra salud?: En Blu Jeans, programa 23 de agosto de 2025

El programa del sábado, 23 de agosto de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte enfrentándose a Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:



En Un columnista nos contó, se leyó de una columna de opinión que invita a volver al comienzo y proyectar las metas sin perderse en el camino, además de captar la sencillez de los pasos que se dan en la vida.

se leyó de una columna de opinión que invita a volver al comienzo y proyectar las metas sin perderse en el camino, además de captar la sencillez de los pasos que se dan en la vida. En 'Cosas de hombres para mujeres', se debatió sobre conquistar a una mujer inalcanzable.

se debatió sobre conquistar a una mujer inalcanzable. En el Tema Central, se habló con la médico de la Universidad de La Sabana y Directora Científica de Dr Scholl's Alejandra Morales Peña, sobre qué dicen los pies sobre nuestra salud.

se habló con la médico de la Universidad de La Sabana y Directora Científica de Dr Scholl's Alejandra Morales Peña, sobre qué dicen los pies sobre nuestra salud. En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de la parte física del cerebro .

se comentó sobre los mitos de la parte física del cerebro En Historia de viajes, se habló sobre la bahía de la barbacoa en Bolívar, un lugar turístico que destaca por la fuerza de sus ecosistemas.

Escuche el programa completo aquí: