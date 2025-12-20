¿Un hombre es amado de verdad solo hasta que 'sirve'? En Blu Jeans, programa 20 de diciembre de 2025

El programa del sábado, 20 de diciembre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Mauricio Quintero y Andrés López, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló del emprendimiento que nació durante la pandemia y que mezcla el café con las alternativas sostenibles.

En Un columnista nos contó, se habló acerca de cómo enfrentar los altercados y escoger con qué nos quedamos después de los momentos difíciles.

En el Tema Central, se habló con la subdirectora nacional del Campo Psicología de la Salud del Colegio Colombiano de Psicólogos - Colpsic Leydy Marieth Lozano Sánchez sobre qué dicen las investigaciones científicas sobre la relación entre percepción de color y estados emocionales.

En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de las pirámides de Teotihuacán.

En Historia de viajes, se habló sobre las cuatrimotos en Cubaral, Meta, otra forma de vivir el atardecer llanero.

Escuche el programa completo aquí: