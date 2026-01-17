En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio de gasolina
Nueva EPS
Gobernadores
María Corina Machado - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿La educación superior está en el futuro o en el pasado? En Blu Jeans, programa 17 de enero de 2026

En En Blu Jeans del sábado, 17 de enero de 2026. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

Publicidad

Publicidad

Publicidad