¿La educación superior está en el futuro o en el pasado? En Blu Jeans, programa 17 de enero de 2026

El programa del sábado, 17 de enero de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Jey Castañeda y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló del emprendimiento construye cucharas comestibles resistentes al calor.
- En Un columnista nos contó, se habló acerca de cómo gestionar los pensamientos con respecto al futuro, e invita a sacar lo bueno, así sea de lo malo.
- En el Tema Central, se habló con el rector de LCI Bogotá Emilio Jiménez Ibáñez sobre cómo saber si una carrera seguirá siendo vigente en el futuro.
- En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de tomar café.
- En Historias de Viajes, se habló del turismo alrededor de la represa del Sisga en Chocontá, Cundinamarca.
