¿La educación superior está en el futuro o en el pasado? En Blu Jeans, programa 17 de enero de 2026

En Orgullo País, se habló del emprendimiento construye cucharas comestibles resistentes al calor.

En Un columnista nos contó, se habló acerca de cómo gestionar los pensamientos con respecto al futuro, e invita a sacar lo bueno, así sea de lo malo.

En el Tema Central, se habló con el rector de LCI Bogotá Emilio Jiménez Ibáñez sobre cómo saber si una carrera seguirá siendo vigente en el futuro.

En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de tomar café.

En Historias de Viajes, se habló del turismo alrededor de la represa del Sisga en Chocontá, Cundinamarca.

