Lo que eres y lo que muestras: ¿Por qué nuestras acciones no se complementan con nuestras vibras?

En la más reciente emisión de En BLU Jeans de Blu Radio, la directora del Centro de Formación en PNL y experta en programación neurolingüística y pericia caligráfica, Carmen Fabiola Escobar, explicó cómo las personas transmiten más allá de su apariencia física y por qué lo que se proyecta en realidad tiene que ver con la energía y la vibración que cada individuo emite.

El tema cobra relevancia en un mundo laboral y social, donde la primera impresión parece estar marcada por la indumentaria, la postura o el lenguaje corporal, pero donde, según la especialista, lo decisivo es la energía invisible que acompaña a cada persona.

“No es lo que muestras, es lo que vibras”, señaló Escobar, al advertir que todos los seres humanos, como materia orgánica, emiten energía en forma de oscilaciones que pueden ser percibidas por otros sin necesidad de palabras.



¿Qué es lo que realmente proyectamos?

De acuerdo con la experta, más allá de la ropa o la postura, el cuerpo humano irradia un campo electromagnético medible en Hertz. Ese campo refleja el estado emocional, físico y mental de cada persona.

El reflejo es la muestra del interior Foto: Generada por Image Fx

“Puedes ver a alguien impecablemente vestido y sentir que algo no está bien. Esa sensación corresponde a la vibración que emite, no a su apariencia”, explicó.

Escobar precisó que una persona equilibrada vibra normalmente entre 7 y 8 Hz, mientras que estados de meditación o calma profunda pueden elevar la frecuencia hasta 12 Hz. Por el contrario, el estrés, la enfermedad o los pensamientos negativos disminuyen la vibración y generan percepciones de malestar en quienes la rodean.

“Cuando llegas a un lugar y sientes que el ambiente está pesado o frío, en realidad percibes el campo energético de las personas y del espacio. Todo tiene energía: los cuerpos, las plantas, incluso los objetos”, aseguró.



Técnicas para elevar la vibración

La especialista destacó que la programación neurolingüística (PNL) ofrece herramientas concretas para protegerse y elevar el estado energético en entornos difíciles. Entre ellas mencionó:



Visualizaciones guiadas: ejercicios de meditación con un lenguaje hipnótico y positivo que refuerzan la energía del corazón, el órgano que vibra cinco veces más que el cerebro.

Cambio consciente de la respiración: clave para oxigenar el cerebro y equilibrar el estado emocional.

Uso del lenguaje positivo: tanto interno como externo, ya que cada palabra emitida crea una vibración que impacta en la realidad personal y en la de los demás.

La seguridad se ve, se refleja Foto: Generada por Image fx

Escobar insistió en que cada palabra tiene una frecuencia que influye directamente en la salud, las emociones y las relaciones.

“Si mi mente se llena de frases negativas, mi cuerpo las obedece. Hoy la ciencia demuestra cómo el lenguaje puede programar una enfermedad o, por el contrario, activar procesos de regeneración”, concluyó.

