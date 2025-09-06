No es lo que muestras, es lo que vibras: En Blu Jeans, programa 6 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 06, 2025 11:40 a. m.
El programa del sábado, 6 de septiembre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre María del Pilar Valencia enfrentándose a Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló de Angarita, el artista colombiano que representa al país en Estados Unidos, a partir de su música que incluye instrumentos colombianos.
- En Un columnista nos contó, María Clara Gracia habló de su trayectoria en la radio en honor a los 13 años de Blu Radio.
- En el Tema Central, se habló con la directora del Centro de Formación PNL, Carmen Fabiola Escobar, sobre por qué nuestras acciones a veces no se complementan con nuestras vibras. ¿Habla más de una persona lo que dice o lo que genera?
- En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos del mal aliento.
- En Historia de viajes, se habló sobre los viajes del invitado Santiago López González alrededor del mundo, donde resaltan las conexiones con la buena vibra.
