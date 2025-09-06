No es lo que muestras, es lo que vibras: En Blu Jeans, programa 6 de septiembre de 2025

El programa del sábado, 6 de septiembre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre María del Pilar Valencia enfrentándose a Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló de Angarita, el artista colombiano que representa al país en Estados Unidos, a partir de su música que incluye instrumentos colombianos.

se habló de Angarita, el artista colombiano que representa al país en Estados Unidos, a partir de su música que incluye instrumentos colombianos. En Un columnista nos contó, María Clara Gracia habló de su trayectoria en la radio en honor a los 13 años de Blu Radio.

María Clara Gracia habló de su trayectoria en la radio en honor a los 13 años de Blu Radio. En el Tema Central, se habló con la directora del Centro de Formación PNL, Carmen Fabiola Escobar, sobre por qué nuestras acciones a veces no se complementan con nuestras vibras. ¿Habla más de una persona lo que dice o lo que genera?

se habló con la directora del Centro de Formación PNL, Carmen Fabiola Escobar, sobre por qué nuestras acciones a veces no se complementan con nuestras vibras. ¿Habla más de una persona lo que dice o lo que genera? En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos del mal aliento .

se comentó sobre los mitos del mal aliento En Historia de viajes, se habló sobre los viajes del invitado Santiago López González alrededor del mundo, donde resaltan las conexiones con la buena vibra.

Escuche el programa completo aquí: