Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU
Movilidad Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

No es lo que muestras, es lo que vibras: En Blu Jeans, programa 6 de septiembre de 2025

En En Blu Jeans del sábado, 6 de septiembre de 2025. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans 2023
En Blu Jeans
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 11:40 a. m.

El programa del sábado, 6 de septiembre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre María del Pilar Valencia enfrentándose a Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País, se habló de Angarita, el artista colombiano que representa al país en Estados Unidos, a partir de su música que incluye instrumentos colombianos.
  • En Un columnista nos contó, María Clara Gracia habló de su trayectoria en la radio en honor a los 13 años de Blu Radio.
  • En el Tema Central, se habló con la directora del Centro de Formación PNL, Carmen Fabiola Escobar, sobre por qué nuestras acciones a veces no se complementan con nuestras vibras. ¿Habla más de una persona lo que dice o lo que genera?
  • En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos del mal aliento.
  • En Historia de viajes, se habló sobre los viajes del invitado Santiago López González alrededor del mundo, donde resaltan las conexiones con la buena vibra.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos