No existe la media naranja en una relación de 50/50: En Blu Jeans, programa 29 de noviembre de 2025

El programa del sábado, 29 de noviembre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Andrés López y Juanca Solarte, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló del proyecto que busca fusionar la cultura con el deporte en Bucaramanga.

En Un columnista nos contó, se habló acerca de cómo saber identificar una buena oportunidad, e invita a tener claros los ojetivos para facilitar si la oportunidad obedece a alcanzar un objetivo.

En el Tema Central, se habló con el psicólogo magister en neuropsicología y director del Instituto Colombiano de la Compasión David Bonilla Macías hasta qué punto el amor todo lo puede en una relación y las relaciones 50/50.

En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de la tecnología.

En Historia de viajes, se habló sobre todo lo que debe saber si piensa viajar a Villa de Leyva, en Boyacá.

