No existe la media naranja en una relación de 50/50: En Blu Jeans, programa 29 de noviembre de 2025

El programa del sábado, 29 de noviembre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Andrés López y Juanca Solarte, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló del proyecto que busca fusionar la cultura con el deporte en Bucaramanga.
- En Un columnista nos contó, se habló acerca de cómo saber identificar una buena oportunidad, e invita a tener claros los ojetivos para facilitar si la oportunidad obedece a alcanzar un objetivo.
- En el Tema Central, se habló con el psicólogo magister en neuropsicología y director del Instituto Colombiano de la Compasión David Bonilla Macías hasta qué punto el amor todo lo puede en una relación y las relaciones 50/50.
- En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de la tecnología.
- En Historia de viajes, se habló sobre todo lo que debe saber si piensa viajar a Villa de Leyva, en Boyacá.
Escuche el programa completo aquí: