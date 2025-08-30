Publicidad

El límite del discurso 'ponerse la 10 por la empresa': En Blu Jeans, programa 30 de agosto de 2025

En En Blu Jeans del sábado, 30 de agosto de 2025. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans 2023
En Blu Jeans
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 30, 2025 12:04 p. m.

El programa del sábado, 30 de agosto de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Jey Castañeda enfrentándose a Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País, se habló de un piano para el Vaupés, remando por la vida, un proyecto que busca llevar por primera vez un piano, junto con otros 50 instrumentos musicales a Mitú.
  • En Un columnista nos contó, se leyó una columna de opinión que habla acerca de cómo organizarse para la vejez e invita a prepararse para hablar del envejecimiento de los cercanos de manera cuidadosa y tranquila.
  • En 'Cosas de hombres para mujeres', se habló sobre el emprendimiento Me quiero casar, que hace postres y nace de una tradición madre e hija.
  • En el Tema Central, se habló con la consultora de talento María Ocampo, sobre cuál es el límite del discurso 'ponerse la 10 por la empresa' y las incidencias de darlo todo siempre por una organización.
  • En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de la protección de las mascotas.
  • En Historia de viajes, se habló sobre Bonito Bonito, ubicado en Boyacá y que es famoso por vender antigüedades y que destaca por lo antiguo, lo vintage y lo retro.

Escuche el programa completo aquí:

