El límite del discurso 'ponerse la 10 por la empresa': En Blu Jeans, programa 30 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 30, 2025 12:04 p. m.
El programa del sábado, 30 de agosto de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Jey Castañeda enfrentándose a Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló de un piano para el Vaupés, remando por la vida, un proyecto que busca llevar por primera vez un piano, junto con otros 50 instrumentos musicales a Mitú.
- En Un columnista nos contó, se leyó una columna de opinión que habla acerca de cómo organizarse para la vejez e invita a prepararse para hablar del envejecimiento de los cercanos de manera cuidadosa y tranquila.
- En 'Cosas de hombres para mujeres', se habló sobre el emprendimiento Me quiero casar, que hace postres y nace de una tradición madre e hija.
- En el Tema Central, se habló con la consultora de talento María Ocampo, sobre cuál es el límite del discurso 'ponerse la 10 por la empresa' y las incidencias de darlo todo siempre por una organización.
- En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de la protección de las mascotas.
- En Historia de viajes, se habló sobre Bonito Bonito, ubicado en Boyacá y que es famoso por vender antigüedades y que destaca por lo antiguo, lo vintage y lo retro.
